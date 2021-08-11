В Донбассе началось вскрытие захоронений жертв украинской агрессии

Первое вскрытие проходит в селе Сабовка Луганской Народной Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Республиках Донбасса объявили об активизации работы по поиску пропавших без вести жертв украинской агрессии. Этим направлениям ведомства занимались и раньше, но сейчас было решено объединить их усилия и создать в Республиках межведомственные комиссии.

Новосозданные органы займутся формированием единого списка пропавших без вести, вследствие агрессии украинских нацбатов, выявлением мест захоронения и их вскрытием, идентификацией останков, возвращением их родственникам для достойного захоронения.

11 августа в селе Сабовка в Луганской Народной Республике проходит первое вскрытие захоронения жертвы украинской агрессии – Колос Татьяны Викторовны. На месте работают следственно-оперативная группа, судмедэксперты и представители других ведомств.

Возвращались с работы

Летом 2014 года в Сабовке шли боевые действия. В конце июля - начале августа украинские формирования вели наступательные действия. Киевские силовики вели неизбирательные жестокие обстрелы мирного населения из запрещенных средств ведения войны. Об этом перед началом вскрытия рассказывает первый заместитель министра иностранных дел Луганской Народной Республики - руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Анна Сорока.

Первое вскрытие проходит в селе Сабовка Луганской Народной Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- 8 августа Татьяна Викторовна вместе со своим братом Юрием Викторовичем и еще одной женщиной шли из соседнего поля, где они работали. Работали под обстрелами, - говорит Анна Борисовна. - Из-за того, что Украина ввела блокаду, здесь было очень тяжело выживать. Поэтому люди, несмотря на угрозу жизни и здоровью, шли и работали. Они возвращались днем и их настигла украинская мина. Обстрел велся из поселка Металлист. Татьяна Викторовна погибла на месте. Ее брат получил тяжелые ранения.

Тело женщины было стихийно захоронено местными жителями. Ее раненного брата украинские военные погрузили в машину и повезли в сторону Артемовска.

- К сожалению, есть информация о том, что он умер еще по дороге. Где сейчас находится его тело – мы не знаем. Здесь установлен памятник на два лица, чтобы люди могли почтить их память, - говорит заместитель министра.

После вскрытия захоронения будет проводиться судебно-медицинская экспертиза Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

После вскрытия захоронения будет проводиться судебно-медицинская экспертиза Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Останки перезахоронят в этот же день

На вскрытии захоронения присутствует Зинаида Бандуркина, которая была очевидцем гибели Татьяны Колос.

- Мы работали в поле, деньги нужно было зарабатывать. Шли с поля. Я всегда последняя ходила. Танюня – вторая, а ее брат Юра - первый. Шли разговаривали и как вдруг… лежат. Таню убило сразу. У Юры живот был распорот... Я говорю: «Юра! Не переживай, сейчас все будет хорошо, сейчас я побегу в Сабовку». На коленях побежала через пшеницу, а потом думаю, чего я буду ползти - и как побежала. Юру забрали и неизвестно куда увезли. Таню оставили там, - вспоминает Зинаида Бандуркина.

Зинаида Бандуркина Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вскрытие захоронения сопровождается всеми необходимыми действиями. Останки находятся на глубине около полуметра. Следственно-оперативная группа составляет процессуальные документы, на месте работает эксперт и представители различных ведомств.

После вскрытия захоронения останки переносят в специально оборудованную палатку, где будет проводиться судебно-медицинская экспертиза. После этих мероприятий произойдет перезахоронение останков в месте, где захоронены родители погибшей - в поселке Родаково Славяносербского района.

После экспертизы произойдет перезахоронение останков в месте, где захоронены родители погибшей Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Эксперт готовится к судебно-медицинской экспертизе Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

После вскрытия захоронения - судебно-медицинская экспертиза Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Поиск пропавших без вести

Идентификация останков жертв украинской агрессии - это очень важная работа, которая будет осуществляться совместными усилиями специалистами из Донецка и Луганска. Главным экспертом будет начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Донецкой Народной Республики Дмитрий Калашников.

Дмитрий Калашников Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- С самого начала конфликта наше бюро максимально старались проводить исследования трупов. За эти семь с половиной лет было расследовано более пяти тысяч погибших в результате огнестрельных, осколочных ранений и сопутствующих факторов – обрушения домов, - говорит Дмитрий Анатольевич. - Это исследование крайне сложное. Оно требует дополнительных криминалистических экспертиз. В этом году уже побит антирекорд по количеству погибших прошлого года.

Идентификация проводится по крови и ногтевым пластинкам

Дмитрий Калашников отмечает, что особенно тяжело вспоминать, когда погибали целые семьи, когда погибали дети.

- В настоящее время около 400 погибших остаются неизвестными. Их биологические материалы хранятся в архиве бюро, - говорит Дмитрий Анатольевич. - Одно из крупных отделений бюро, которое выполняет большой и значимый объем работы – отделение судебно-медицинской биологии, в котором благодаря помощи благотворительных организаций была создана лаборатория для идентификации личностей. С учетом возможностей действующей лаборатории идентификация проводится по крови и ногтевым пластинкам неустановленных трупов.

Начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы говорит, что, несмотря на все сложности, приятно ощущать гордость за проведенную работу и видеть благодарность в глазах родственников опознанных погибших.

- Мы совсем недавно вручали свидетельство о смерти. Это сложный процесс. После следственных действий, составления протокола опознания, мы выписываем свидетельство о смерти с анкетными данными погибшего. Для родственников - это установление истины, памяти, социальные выплаты.

Справка

Сабовка – село Славяносербского района в Луганской Народной Республике. В самом начале войны в 2014 году два месяца село находилось в оккупации, во время которой украинские военные запугивали людей. Местные жители рассказывали, что боевики устраивали всяческие проверки, причем в разное время суток. Был постоянный психологический прессинг.

Конкретно

Жители Республик Донбасса и территорий, временно подконтрольных Киеву, которые могут сообщать любые данные, которые поспособствуют поиску пропавших без вести людей, могут обратиться на горячую линию: 071 404 69 29, 072 216 80 30. Либо написать на электронный адрес komissiya_poisk@mail.ru (Донецк) и wg-img-lpr@ya.ru (Луганск)

Читайте также

Республиках Донбасса займутся совместными поисками захоронений жертв агрессии Украины

Для поиска пропавших без вести во время войны были созданы специальные межведомственные комиссии (подробнее)

Пенсионерка из Донбасса - о пытках в украинском плену: Вылили кипяток и били электрошокером по лицу

Женщина из Авдеевки Анна Орлова пробыла в украинском плену 2 года и 10 месяцев (подробнее)

Пенсионерка из Донбасса - о пытках в украинском плену: Вылили кипяток и били электрошокером по лицу

Женщина из Авдеевки Анна Орлова пробыла в украинском плену 2 года и 10 месяцев (подробнее)