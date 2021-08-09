В Республиках Донбасса займутся совместными поисками захоронений жертв агрессии Украины

Дарья Морозова заявила, что бесследное исчезновение людей – трагическое последствие вооруженного конфликта в Донбассе Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Республиках Донбасса активизировали работу по поиску пропавших без вести во время войны. Этим направлениям ведомства занимались и раньше, но сейчас было решено объединить их усилия и создать в Республиках межведомственные комиссии.

Новосозданные органы займутся формированием единого списка пропавших без вести, вследствие агрессии украинских нацбатов, выявлением мест захоронения, эксгумационными работами, идентификацией останков, возвращением их родственникам для достойного захоронения, чтобы увековечить память о погибших.

В ближайшее время пройдет эксгумация тел на территории Луганской Народной Республики.

Хотят узнать истину

Для сотен жителей Донбасса, чьи родственники пропали без вести, самое важное – узнать истину. Многие уже смирились с тем, что не найдут пропавших родственников среди живых. Для них важно найти останки и достойно захоронить своих отцов, детей, мужей.

- Бесследное исчезновение людей – трагическое последствие вооруженного конфликта в Донбассе. Не установлены судьбы сотен человек по обе стороны от линии соприкосновения, - сказала во время брифинга в Донецке уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

Только в Донецкой Народной Республике триста пятьдесят четыре человека числятся без вести пропавшими в связи с конфликтом в Донбассе.

- Мы обязаны активизировать все резервы для установления их местонахождения, — отметила Дарья Васильевна.

Начиная с 2014 года в ходе поисковых работ в Республике обнаружено порядка 130 мест захоронения без вести пропавших лиц. Погибшими найдены - 253 человека.

За время конфликта жертвами вооруженной агрессии Украины стали свыше 5 000 человек. В числе погибших – 91 ребенок. Еще порядка 8 000 человек ранены. Свыше 1 600 человек – получили инвалидность.

Людей хоронили во дворах

Тем временем добиться прогресса в поиске пропавших людей во время переговоров на Минской площадке не удается из-за саботажа Киева.

- Острую тревогу вызывает у нас положение дел с без вести пропавшими на подконтрольной Украине части Луганской Народной Республики. Мы располагаем данными о значительном количестве пропавших людей и, соответственно, бездействии украинской власти по данной проблематике, - отметила первый замминистра иностранных дел Луганской Народной Республики Анна Сорока.

Также она подчеркнула, что массированные, неизбирательные обстрелы Донбасса ведутся Киевом из запрещенных средств ведения войны.

- Как следствие, только за лето и начало осени 2014 года погибло такое количество гражданского населения, что мощности бюро судебно-медицинской экспертизы города Луганска в условиях отсутствия электричества не хватало, и разорванные украинскими минами останки луганчан лежали просто на улице, 179 из них не подлежали опознанию. Блокада городов, ежеминутные обстрелы приводили к тому, что убитых приходилось хоронить во дворах и огородах, формировались массовые стихийные захоронения, - заявила заместитель министра.

За время войны в Луганской Народной Республике погибли или пропали без вести более двух тысяч человек из числа мирного населения, среди них 35 убитых детей.

Конкретно

Жители Республик Донбасса и территорий, временно подконтрольных Киеву, которые могут сообщать любые данные, которые поспособствуют поиску пропавших без вести людей, могут обратиться на горячую линию: 071 404 69 29, 072 216 80 30. Либо написать на электронный адрес komissiya_poisk@mail.ru (Донецк) и wg-img-lpr@ya.ru (Луганск)

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