Родион Мирошник: Зеленский хочет реализовать давнюю мечту галичанских идеологов – законодательно закрепить за жителями Донбасса звание «второго сорта»

Родион Мирошник считает, что законопроект предусматривает фактический отказ от выполнения обязательств по Минским соглашениям. Фото: Фейсбук/Родион Мирошник

Уходящая неделя «ознаменовалась» новыми попытками Украины окончательно похоронить Минские соглашения и оттолкнуть от себя жителей Донбасса.

Президент Владимир Зеленский «выдал» заявление о том, что жители ЛНР и ДНР, поддерживающие Россию и считающие себя русскими, должны искать себе место в РФ и уезжать из «украинского Донбасса». Аргументировал, что эта территория никогда не будет русской. И вообще, в Донбассе без Украины не будет цивилизации. По сути, гарант незалежной озвучил идею украинских националистов о необходимости «реинтеграции» не людей, а территории без людей.

По мнению главы МИД ДНР, полномочного представителя Республики в Контактной группе Натальи Никоноровой, слова президента Украины подтвердили тот факт, что украинские власти до сих пор не поняли истинных причин конфликта в Донбассе.

— Конфликта, который начался не только и не столько из-за действительно объективно существующей любви к России, а прежде всего из-за нежелания Киева слышать нас, наше мнение, наше несогласие с беззаконием событий на Майдане, — отметила Никонорова. — Украинский президент размышляет о том, что «Донбасс никогда не будет русской территорией». Пробелы в образовании господина Зеленского настолько велики, что он, по всей видимости, никогда не слышал о том, что Донбасс испокон веков был и до сих пор является именно русским и русскоязычным регионом.

НИ ОСОБОГО СТАТУСА, НИ ЯЗЫКОВОЙ АВТОНОМИИ

Практически одновременно Кабинет министров Украины одобрил проект закона «О принципах государственной политики переходного периода». Документ демонстрирует истинные намерения киевской власти по отношению к населению Донбасса и предполагает де-факто отказ от выполнения обязательств по Минским соглашениям и вообще участие в переговорах. Так считает представитель ЛНР в подгруппе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник.

- Документ предполагает ущемление жителей Донбасса в гражданских и политических правах, посягательство на их жизнь и свободу. Русскоязычный еврейский мальчик Вова (президент Украины Владимир Зеленский. – Авт.) из Кривого Рога хочет реализовать давнюю мечту галичанских идеологов – законодательно закрепить за жителям Донбасса звание «второго сорта» с соответствующими ограничениями в правах и статусе, - пояснил Мирошник.

Он отметил, что в случае принятия Верховной Радой Украины законопроекта любые переговоры с Киевом о реализации Минских соглашений, станут бессмысленными. Закон нарушит практически все без исключения пункты Комплекса мер по выполнению Минских соглашений и не предполагает согласования со второй стороной конфликта никаких норм будущего жизнеустройства территорий.

Также законопроектом не предусмотрено предоставление «отдельным районам Донбасса» особого статуса, языковой автономии, специального режима трансграничного сотрудничества с регионами Российской Федерации.

ЛЮСТРАЦИЯ ВМЕСТО АМНИСТИИ

- Зато предполагается отмена не вступившего в силу закона об амнистии, введение уголовного преследования руководства ЛНР и ДНР и сотрудников органов власти и силовых структур, бойцов Народной милиции, - пояснил представитель ЛНР.

После «деоккупации» на территориях республик будут проведены зачистки и выдворение иностранных граждан, а в отношении оставшихся будет введена люстрация. То есть запрет на работу в органах власти, силовых структурах, в структурах образования.

- На должности будут назначаться кадры, подобранные и подготовленные в других областях Украины, доказавшие свой национальный патриотизм и приверженность идеалам, - сказал Мирошник.

Он добавил, что, кроме того, предполагается введение военно-гражданской и международной администрации, а также запрет на проведение выборов и референдумов. И еще двухлетняя процедура восстановления функционирования украинского языка как государственного.

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