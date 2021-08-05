Глава МИД ДНР: Украинские власти до сих пор не понимают истинных причин конфликта в Донбассе

Никонорова посоветовала Зеленскому наверстать упущенные знания об истории Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Не так давно президент Украины Владимир Зеленский назвал большой ошибкой выбор оставаться в Донбассе гражданам, которые считают себя русскими, и посоветовал им «во имя своих детей и внуков» уезжать в Россию. Данное заявление не могло остаться незамеченным.

По мнению главы МИД ДНР, полномочного представителя Республики в Контактной группе Натальи Никоноровой, слова президента подтвердили тот факт, что украинские власти до сих пор не поняли истинных причин конфликта в Донбассе.

— Конфликта, который начался не только и не столько из-за действительно объективно существующей любви к России, а прежде всего из-за нежелания Киева слышать нас, наше мнение, наше несогласие с беззаконием событий на Майдане, — отметила Никонорова.

За семь лет войны Киев так и не предпринял попыток услышать жителей Донбасса. Вместо этого конфликт только еще больше усугубился, страдают мирные граждане, ущемляются неотъемлемые права и свободы, нарушаются международные обязательства по мирному урегулированию и при этом еще публично «выгоняют людей из родных домов».

— Украинский президент размышляет о том, что «Донбасс никогда не будет русской территорией». Т.е. пробелы в образовании господина Зеленского настолько велики, что он, по всей видимости, никогда не слышал о том, что Донбасс испокон веков был и до сих пор является именно русским и русскоязычным регионом. Чтобы впредь не попадать впросак, искренне рекомендуем руководителю Украины как можно скорее наверстать упущенное на уроках истории», — посоветовала глава дипломатического ведомства.

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