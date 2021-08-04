«Нормальные герои всегда идут в обход»: Приключения жителей ДНР в пути на Украину через Россию напоминают незамысловатую песенку пиратов из фильма «Айболит-66»

С украинскими пограничниками приходится «договариваться», чтобы не платить штраф. Фото: ГПСУ

- Когда мы в очередной раз встали по пути на Украину, то у моих попутчиков окончательно сдали нервы. На жаре под палящим солнцем они начали смеяться. Невольно вспомнилась незамысловатая песенка пиратов из фильма «Айболит-66», который смотрела в детстве, - говорит дончанка Светлана Ивановна.

Пожилая женщина рассказала «Комсомолке» историю своей поездки в незалежную через территорию России.

Как известно, пункты пропуска на линии соприкосновения полтора года назад были закрыты для жителей ДНР из-за пандемии коронавируса. И уже очевидно – надолго. Взамен перевозчики предложили дончанам путь вкруговую. Дорога дальняя и дорогая.

СОСКУЧИЛАСЬ ПО ДОЧЕРИ, КОТОРАЯ ЖИВЕТ НА УКРАИНЕ

В прошлом году Светлана Ивановна даже в мыслях не могла подумать, что и ей придется отправиться в такое «путешествие». И до этого поездки на Украину через линию разграничения были сопряжены с большими трудностями. Но новый путь тяжело выдержать даже здоровому человеку. А у пожилой женщины гипертония, диабет и проблемы с ногами.

- Все надеялась, что отменят карантин и откроют у нас КПП. Когда поняла, что бесполезно ждать, решилась. Уж очень соскучилась по дочке, - говорит дончанка.

Дочь Светланы Ивановны живет в одном из южных городов Украины. Добираться туда пенсионерка решила через Харьков. Сначала доехать на автобусе из Донецка. А потом пересесть на поезд. Так легче осилить дорогу.

Дочь помогла купить билет на поезд через Интернет - за две недели. Светлана Ивановна сразу забронировала и место в автобусе – воспользовалась одним из объявлений, коих полно расклеено по городу. Женщине назвали и стоимость поездки – 2500 гривен (6500 рублей).

Перевозчики обычно везут жителей ДНР через украинские КПП «Меловое» (находится в подконтрольной Киеву Луганской области) и КПП «Гоптовку» в Харьковской области. Реже – через Крым.

- Заранее узнала, что в «Меловом» украинские пограничники часто не штрафуют пенсионеров, ограничиваются предупреждением. И взятку давать не приходится, а на «Гоптовке» надо платить. Это же мне подтвердила представитель перевозчика, которая приняла заказ на поездку в Харьков через «Меловое», - рассказывает Светлана Ивановна.

На Украине жителей ДНР и ЛНР карают штрафом от 1700 до 5100 гривен (от 4400 до 13200 рублей) за пересечение формально закрытой Киевом украинской границы между республиками и РФ. Выявляют нарушителей при въезде в незалежную со стороны России. По базе данных украинские пограничники сразу «видят», что человек должен находиться на территории республики. Значит, попал он в РФ через «закрытую» границу – в частности, пересек КПП в Успенке, Мариновке или Изварино.

Штрафуют только раз - когда дончане впервые едут на Украину вкруговую. Впоследствии жители ДНР при возвращении выезжают в Россию. И по базе считаются, что находятся на ее территории.

СЮРПИЗЫ ОТ ПЕРЕВОЗЧИКА

- За три дня я подтвердила перевозчику свой заказ – на Харьков через «Меловое». Еще раз уточнила время выезда – в 17 часов, - повествует о «приключениях» Светлана Ивановна.

На следующий день позвонил водитель и сказал, что отправляться будут от стоянки возле супермаркета «Молоко» рядом с цирком. Назвал и номер микроавтобуса - желтого «Фольксвагена». Также «обрадовал», что поедут через «Гоптовку». Мол, на «Меловом» сейчас большие очереди.

- Пришлось согласиться. Стоять сутки на КПП и опоздать на поезд совсем не хотелось, - объясняет пожилая женщина.

И это была только первая неожиданность. В день отъезда Светлана Ивановна позвонила водителю, и услышала обрывистую фразу, что он уже в пути – кто-то у них «сломался».

- Поразило, что узнала не от оператора перевозчика. И буквально за несколько часов до отъезда. Правда, представительница «фирмы» меня успокоила – место и время отправления не меняется. А повезут на белом «Мерседесе» до самого Харькова, - говорит пенсионерка.

В назначенное место «Мерс» с названным номером на стоянке… не появился. Подъезжали другие микроавтобусы и, загрузившись пассажирами, отправлялись в рейс.

- Простояла на жаре больше часа, несколько раз звонила оператору, которая назвалась Леной. Она говорила, что вот-вот подъедет, не одна я жду, - рассказывает дончанка.

Измученная тревожными ожиданиями Светлана Ивановна обратила внимание на старенький серый микроавтобус «Ивеко», который вполз на площадку. К нему подошла женщина со списком и несколько человек с вещами.

- Екнуло сердце, но я продолжала выглядывать белый «Мерседес».

Спустя минут десять позвонила Лена и пригласила подойти к… «Ивеко». Именно на нем предстоит далекий путь. Но посадка не начиналась еще около получаса. Рядом стоял джип «Лексус», в котором сидевший за рулем упитанный дяденька инструктировал их водителя, передавал какие-то документы. Когда последний, наконец, залез в кабину микроавтобуса, то первым делом начал изучать приборы и тумблера.

- Хороший аппарат, - «успокоил» мужчину подошедший водитель с другого микроавтобуса.

Выяснилось, что водитель «Ивеко» впервые едет по маршруту на незнакомой ему машине. К тому же без напарника. И только до… российско-украинской границы. А далее Светлану Ивановну и часть пассажиров повезут до Харькова на легковушках.

- Их работа входит в общую сумму 2500 гривен, – пояснила про «беспересадочную» поездку представитель «фирмы» Лена.

Ошарашенная Светлана Ивановна хотела было отказаться от подобной перспективы, а потом решила – будь что будет. Отступать просто некогда. Наверное, на этом и построены все обещания перевозчиков о «быстрой и беспроблемной» дороге.

Нашу дончанку обещали привезти в Харьков за 15-17 часов. Но впереди были две границы со своими сюрпризами. Группу «туристов» повезли на «Успенку», которая славится очередями. Даже многомиллионная по затратам реконструкция пункта пропуска существенно не повлияла на многочасовые ожидания людей. Как говорят пассажиры, наши пограничники до сих пор «одним пальцем» вводят данные.

На КПП «Успенка» почти всегда большие очереди. Фото: ВКонтакте/Анастасия СЕЛИВАНОВА

Светлане Ивановне еще повезло. Для «ее» микроавтобуса было куплено место в очереди. И стоять пришлось не в дневную жару – с восьми вечера до трех ночи. Но стало очевидным, что дорога растянется даже не на 17 часов.

- Лишь бы водитель не уснул за рулем – об этом переживали все, с кем ехала. Хорошо, что с другой маршрутки к нам стал подсаживаться еще один водитель, подменять. Так втроем они гнали два микроавтобуса по трассе в сторону Воронежа, - вспоминает дончанка.

«МЫ СТОЯЛИ НА ЖАРЕ И СМЕЯЛИСЬ»

Утром их водитель решил срезать путь и после Алексеево-Лозовского самостоятельно рванул «партизанскими тропами». Но заблудился. Потом в автобусе закончилось топливо. То ли горе-шофер на приборы не смотрел, то ли они ничего не показывали.

Их «рулевой» с пустой канистрой в руках остановил попутку и уехал. А пассажиры вывалили на солнцепек – сидеть в автобусе в такую жару было невыносимо.

- Мои попутчики стали шутить по поводу приключения. Наверное, их злость вышла еще во время стояния на «Успенке». Это как в опасной ситуации люди вдруг начинают смеяться. Настроение и мне передалось. Почему-то вспомнился фильм «Айболит-66», который смотрела в детстве. Там есть сюжет с незамысловатой песенкой пиратов «Нормальные герои всегда идут в обход». Точно про нас. И даже не про одну эту поездку на Украину, - говорит Светлана Ивановна.

Спустя час водитель вернулся с канистрой дизтоплива, и путешественники отправились в… обратный путь. Туда, откуда свернули на кривую дорожку. После этого «рулевой» не отклонялся от маршрута. Так и добрались до российского пункта пропуска «Нехотеевка» под Белгородом.

- Там я пересела в легковушку, где были еще трое таких, которые «в первый раз» на Украину едут. За проезд водитель с нас действительно ничего не взял. Но пришлось отдать 500 гривен за якобы тестирование на коронавирус (в реальности обойдется в 750 гривен. – Авт.) и еще 1000 гривен (2600 рублей), чтобы не платить штраф в 1700 гривен за незаконное пересечение границы, - поясняет дончанка.

С пограничником водитель рассчитывался сам. Поэтому Светлана Ивановна не знает, сколько в реальности взял страж кордона, и что на этом заработал таксист.

В Харькове дончанка была в 16 часов. Вся дорога заняла 22 часа.

- Ноги распухли и не влезали в босоножки. Я просто легла на лавочку – страшно болели поясница и копчик. Хорошо, что дальнейшая дорога к дочери была в поезде – отлежалась, отоспалась, - вспоминает пожилая женщина.

ОБРАТНАЯ ДОРОГА ВДВОЕ ДЕШЕВЛЕ

После этого Светлана Ивановна не рискнула связываться с перевозчиками «с доски объявлений». Запомнилась фраза водителя «Ивеко», который сказал в Нехотеевке – мол, ему через час в обратный путь.

- Фирмы-перевозчики, которые такое допускают, фактически превращают в смертников водителей и пассажиров, - возмущается женщина.

Дончанка решила найти более серьезную организацию через Интернет. И обязательно, чтобы был большой автобус. Там всегда два водителя. Да и встать, размяться в дороге можно. Оказалось, что из Нехотеевки в ДНР ходят 50-местные автобусы. Стоит дорога до Донецка 1800 рублей.

- Еще удивилась, какая экономия получается, - делится Светлана Ивановна.

Зарегистрировалась. За день до отправления позвонили, сообщили номер автобуса и время отправления. До Харькова доехала на поезде. Далее за 200 гривен на микроавтобусе добралась до «Гоптовки». Прошла пешком украинский и российский пункты пропуска. В незалежной к ней не было вопросов (обычно не выпустят, если оформленный штраф не погашен). А в Нехотеевке уже стоял автобус.

- Там села на лавочку и три часа ждала, когда начнется посадка – водители отдыхали, - рассказывает Светлана Ивановна.

Но и здесь дончанку поджидал сюрприз. Выяснилось, что дорога стоит 2200 рублей. А «1800 вам пообещали какие-то посредники, которые к фирме-перевозчику отношения не имеют».

И опять – выбора не было. Тем более, что дорога назад итак получалась вдвое дешевле. Отправились в путь в 16 часов, а в 10 утра были в Донецке. Ехали через Новоазовск. Переход границы занял где-то два с половиной часа – большие автобусы пропускают по отдельной очереди. Дольше ждали на республиканском пункте пропуска – пока вбивали данные паспортов всех пассажиров.

НЕХИТРАЯ АРИФМЕТИКА ОБЫЧНОГО ПЕНСИОНЕРА

- Встреча с дочкой все компенсировала. Эмоции переполняли. Она мне говорила: «Страдалица моя, как ты смогла выдержать!» Плакала и возмущалась, что нас так разделили. И с каждым годом все дальше и дальше. Когда через неделю расставались, то обе приняли успокоительное. Но не выдержали и разрыдались прямо на перроне вокзала, - вспоминает Светлана Ивановна.

На Украине женщина порешала свои пенсионные проблемы. До этого не могла переводить деньги с карты «Ощадбанка». Она вместе с пенсионным удостоверением оформлена. И нужно было получить CVV код. Также прошла идентификацию, чтобы вдруг не записали в «умершие» и не приостановили выплаты.

Поездка в незалежную обошлась в три украинские пенсии – только на дорогу. Такое «удовольствие» можно позволить разве что раз в год. Если здоровья хватит. Впрочем, есть и выгода. Две пенсии (республиканская и украинская), которые сейчас получает дончанка, выше одной российской.

- У меня пенсии, как и у большинства, ближе к минимуму. Но суммарно – с учетом курса гривны к рублю – получается около 13 тысяч рублей. В России я бы получала не более 10 тысяч, - делится нехитрыми расчетами Светлана Ивановна.

Видимо, в этом кроется одна из причин, почему жителям ДНР закрыт прямой путь на Украину. В международной практике обычно невозможно получение двух пенсий. В России могут даже привлечь к уголовной ответственности за одновременное получение российской и украинской пенсии. Поэтому уникальная ситуация с пенсионерами из республик Донбасса не может продолжаться бесконечно.

ПРОБЛЕМ С ПОЕЗДКАМИ БУДЕТ БОЛЬШЕ

Светлана Ивановна ездила на Украину в середине июля. В тот момент президент Владимир Зеленский еще не подписал принятый Верховной Радой закон, позволяющий не штрафовать по «гуманитарным причинам» часть жителей республик. Зато пожилой дончанке повезло – с 5 августа всех приезжающих на Украину жителей ДНР и ЛНР будут отправлять на обязательную двухнедельную самоизоляцию. И этот срок не получится уменьшить за счет сдачи ПЦР-теста.

- Наверное, с пограничниками в «Гоптовке» придется договориваться, чтобы попасть на Украину без самоизоляции. Будет это дорогого стоить, значительно больше 500 гривен, - предполагает женщина.

«Пираты» Ролан Быков, Фрунзик Мкртчян и Алексей Смирнов идут в обход. Скриншот из к/ф «Айболит-66»

Дончанка говорит, что дома нашла в Интернете ролик с песней про «нормальных героев» из «Айболита-66» в исполнении Ролана Быкова, Фрунзика Мкртчяна и Алексея Смирнова.

- Долго смеялась и плакала. Они-то, пираты, сами выбрали свой путь. А мы почему столько лет кривыми маршрутами ходим?

Вот яркие фразы из песни «Нормальные герои», слова для которой сочинил драматург и сценарист Вадим Коростылев. А музыку написал композитор Борис Чайковский.

Ходы кривые роет

Подземный умный крот.

Нормальные герои

Всегда идут в обход!

В обход идти, понятно,

Не очень-то легко.

Не очень-то приятно,

И очень далеко!

Зато так поступают

Одни лишь мудрецы.

С обходом подступают

Одни лишь храбрецы!

И мы с пути кривого

Обратно не свернем

А надо будет снова

Пойдем кривым путем!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кого из жителей Донбасса не будут штрафовать за въезд на Украину через Россию

С 24 июля изменились правила пересечения границы незалежной (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей республик Донбасса при въезде на Украину будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию

С 5 августа изменяются правила пересечения границы незалежной (подробнее)