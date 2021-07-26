Кого из жителей Донбасса не будут штрафовать за въезд на Украину через Россию

Украинским пограничникам еще нужно доказать, что вы едете в незалежную по причинам гуманитарного характера. Фото: ГПСУ

С 24 июля отменяются штрафы для жителей ДНР и ЛНР за пересечение украинско-российской границы при выезде из республик через Россию. Вступил в силу Закон Украины № 1583, принятый Верховной Радой 29 июня. Но не спешите радоваться - отмена будет действовать временно и не для всех.

В Законе говорится, что к жителям неподконтрольных территорий на период действия карантина или на время блокировки деятельности контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе не будут применяться штрафы за административные правонарушения, если такие нарушения наступили по причинам гуманитарного характера, определенных Кабинетом Министров Украины (постановление №815 от 17 июля 2019 года и пункт 46 Порядка, утвержденного постановлением КМУ №367 от 4 июня 2015 года).

К причинам гуманитарного характера относятся:

- тяжелая болезнь;

- смерть близких родственников;

- обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождения лечения при наличии тяжелых и/или хронических болезней;

- выезд из ОРДЛО лица с документами, подтверждающими право на постоянное или временное проживание в другом государстве, кроме Российской Федерации;

- оформление ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;

- посещение учебного заведения для обучения, прохождения профессионально-практической подготовки, государственной итоговой аттестации;

- воссоединение семьи;

- возвращение лица к месту жительства;

- выезд с целью принятия наследства.

По информации Погранслужбы Украины перечень не является исключительным. Могут быть учтены другие случаи, когда есть основание полагать, что ситуация требует неотложного выезда с неподконтрольной Киеву территории по гуманитарным соображениям или с целью:

- предотвращения возникновения угрозы жизни и здоровью человека или нарушения его прав;

- пенсионный возраст лица (согласно законодательству Украины);

- инвалидность (любой группы);

- содержание двух и более несовершеннолетних или инвалидов;

- необходимость оформления (переоформления) паспортных документов, вклеивания возрастного фото;

- необходимость оформления пенсии по возрасту или инвалидности.

Отметим, что эти причины нужно еще аргументировано доказать конкретным украинским пограничникам, которые пункты сего закона могут трактовать по-своему. Поэтому к поездке стоит подготовиться заранее, собрать по возможности необходимые документы.

Напомним, что сейчас из-за пандемии жителей ДНР не пропускают через КПВВ на линии разграничения. И люди вынуждены ездить на Украину через Россию. При этом пересекать формально закрытую Киевом украинскую границу между республиками и РФ. Что карается штрафом от 1,7 тысячи до 5,1 тысячи гривен.

Кстати, в Верховной Раде был подготовлен совсем другой законопроект. Он предусматривал изменение статьи 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), по которой штрафуют дончан и луганчан. Но документ отклонили еще первых стадиях рассмотрения.

Тем временем, в украинском парламенте на днях зарегистрирован проект закона, по которому жители Донбасса будут автоматически утрачивать гражданство Украины после получения российских паспортов.

Очевидно, что в Киеве заметно активизировали давление на жителей ДНР и ЛНР накануне выборов в Госдуму России. Как известно, более 600 тысяч дончан и луганчан получили российские паспорта и могут участвовать в голосовании.

Впрочем, потуги властей Украины уже не могут повлиять на осознанный выбор жителей Донбасса в пользу России.

- Сейчас выход из украинского гражданства – сложная процедура. В частности, указ о выходе должен подписать лично президент Украины. Поэтому у людей из ДНР, которые устраиваются в России на госслужбу, возникают проблемы. Если этот закон будет принят, то такой проблемы не станет. На будущее нам не нужно это двойное гражданство, – прокомментировал председатель комитета Народного Совета ДНР по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский.

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