На границе Украины жителей ДНР и ЛНР теперь тестируют на коронавирус

Украинские пограничники предлагают сдать тест или активировать мобильное приложение для самоизоляции «Дий Вдома». Фото: ГПСУ

Жители республик Донбасса, которые въезжают на Украину через пункт пропуска «Меловое» в подконтрольной Киеву Луганской области должны пройти экспресс-тест на ковид или уйти на самоизоляцию. Новые правила действуют со 2 июля.

В первый день очевидцы поделились в соцсетях — пункт пропуска оборудован лабораторией, где можно сделать экспресс-тест за 750 гривен (почти 2000 рублей).

- Пограничник спрашивает, как вы хотите попасть в Украину: сдать тест или ставить мобильное приложение для самоизоляции «Дий Вдома». Если выбираете тест, то тут же сдаете его. Результаты будут через 10-20 минут. Если выбираете «дию», то активируете ее на своем телефоне, как было раньше. Вас фотографирует пограничник, - рассказала дончанка Светлана.

Она также сообщила, что российский тест или сделанный в Донецке не подходит.

Спустя два дня стоимость тестирования подешевела до 650 гривен. И даже до 250 гривен.

- До шлагбаума тест 650 гривен. А внутри таможни – 250 гривен. Это в первом белом павильоне, перед павильоном, где пишут протоколы. Но оплата наличными, под расчет - нет сдачи. Карты не принимают. Где за 250 - это государственная лаборатория, а за 650 – частная, - поделилась Алиса.

Тем временем, перевозчики обратили внимание, что в «Меловом» украинские пограничники, как правило, не штрафуют (на 1700 гривен) пенсионеров из республик за незаконное пересечение границы. Ограничиваются предупреждением. Впрочем, все зависит от смены.

Кстати, в «Гоптовке» Харьковской области штрафуют более активно. Но за мзду в 500 гривен можно «порешать» вопрос.

По данным Госпогранслужбы Украины, за первые 10 часов работы по новым правилам пунктов пропуска с Россией границу на въезд пересекло более 1800 человек. Из них прошли тестирование на ковид более 900 человек (в том числе 379 граждан Украины – в основном из республик Донбасса), 745 — отправились на самоизоляцию, а 49 — на обсервацию. Остальные — это дети в возрасте до 12 лет и участники международных перевозок. Их не тестируют.

Между тем, в случае обсервации работники полиции сопровождают людей от зоны пограничного контроля до санитарной зоны, а потом к местам обсервации или в больницы для госпитализации.

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