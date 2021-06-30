Как изменятся правила пересечения границы Украины для жителей республик Донбасса, которые едут через Россию

Для украинских пограничников придумали новые способы «заработка». Фото: ГПСУ

Не успели жители ДНР и ЛНР порадоваться по поводу отмены на Украине изуверского мобильного приложения для контроля за самоизоляцией «Дий вдома», как Киев ввел новые ограничения и в то же время подарил надежду на отмену штрафов.

Со 2 июля из-за угрозы распространения индийского штамма коронавируса «Дельта» вводится тестирование для тех, кто въезжает с территории ряда стран, в том числе из России. Такое решение принял Кабинет министров Украины, утвердивший рекомендации Совета национально безопасности и обороны (СНБО).

А 29 июня Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий отмену штрафов для жителей ДНР и ЛНР, которым приходится въезжать на Украину через Россию. Но не спешите радоваться - отмена будет действовать временно и не для всех.

НОВЫЙ «ЗАРАБОТОК» ДЛЯ ПОГРАНИЧНИКОВ

С пятницы при въезде из России взрослым и детям старше 12 лет, независимо от того привиты они от COVID-19 или нет, нужно будет сдать экспресс-тест на коронавирус. Процедура будет проходить непосредственно в пункте пропуска. Стоимость услуги пока неизвестна. При этом специалисты обратили внимание, что вычислить людей со штаммом «Дельта» сразу на границе не получится - на Украине тесты не показывают индийского мутанта.

В случае положительного результата теста граждан России отправят назад. А вот граждане Украины подлежат обязательной самоизоляции или обсервации. Работники полиции обеспечат сопровождение лиц, подлежащих обсервации, от зоны пограничного контроля к санитарной зоне для дальнейшей транспортировки к местам обсервации или в больницы для госпитализации.

Пока неясно насчет самоизоляции – вновь потребуется подключение на телефоне приложения «Дий вдома» или будет какая-то другая форма контроля.

При этом тестировать на границе будут не всех граждан Украины – лишь тех, кто находился на территории России не менее 7 дней в течение последних двух недель. Украинские пограничники будут решать к какой категории отнести жителей ДНР и ЛНР, которые в реальности находились на российской территории всего несколько часов во время поездки. Очевидно, что здесь заложен простор для коррупции.

- Наши водители, как и раньше часто бывало, будут договариваться с пограничниками, - сообщили «КП» в одной из донецких фирм, которые занимаются перевозками жителей ДНР на Украину через территорию России.

Перевозчики прогнозируют, что введение обязательного тестирования замедлит пересечение пунктов пропуска и соответственно увеличит время проезда. Сейчас, к примеру, дорога из Донецка до Харькова занимает 17-20 часов.

КОГО НЕ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ

Не меньшие споры породил закон, который приняла 29 июня Верховная Рада. Он предусматривает отмену штрафов для жителей ДНР и ЛНР, которые въезжают на Украину через Россию.

Сейчас въезд из республик Донбасса через РФ карается штрафом от 1,7 тысячи гривен до 5,1 тысячи гривен (за пересечение формально закрытой Киевом границы между республиками и Россией). Однако из-за пандемии закрыты или ограничена работа КПВВ на линии разграничения. И жители лишены возможности законно выезжать на Украину.

Поэтому на период действия карантина или на время блокировки работы КПВВ решено было отменить штрафы. Однако такое послабление будет действовать не для всех, а только если нарушение при пересечении границы произошло «по причинам гуманитарного характера», определенным Кабинетом министров Украины (постановление №815 от 17 июля 2019 года). Это может быть тяжелая болезнь или смерть близких родственников, возвращение к зарегистрированному месту жительства, выезд на учебу и ряд других. Причем наличие оснований должно быть документально подтверждено.

Документ еще не подписан президентом Украины и не вступил в законную силу.

Кстати, в Верховной Раде группой депутатов был подготовлен другой законопроект, который предусматривал изменение статьи 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), по которой штрафуют дончан и луганчан. Но документ отклонили еще первых стадиях рассмотрения.

- Радой принят законопроект, который имеет коренное отличие от нашего, - заявил народный депутат Муса Магомедов. – Теперь жителям Донбасса, чтобы въезжать в Украину, нужны основания из постановления 815. Я не согласен с этим. И это, к сожалению, может закрыть окно возможностей для полной отмены штрафов.

Вот и получается, что Киев в очередной раз подарил жителям Донбасса пустышку, завернутую в красивую обертку.

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