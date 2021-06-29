СНИЛС в Донецке 2021: Полная инструкция, как оформить документ, не выезжая в РФ

Теперь заявление на СНИЛС можно оформить в Миграционной службе МВД ДНР Фото: Виктория МИНАЕВА

Власти ДНР ввели важное новшество. Теперь заявления на получение СНИЛС в Донецке 2021 и учетной записи на портале «Госуслуги» можно подать Миграционной службе МВД ДНР. Начиная с 28 июня жители уже начали оформлять документ.

Заявления в Миграционной службе МВД ДНР принимаются при подаче документов на вступление в гражданство РФ или уже после его получения жителями ДНР.

Как сообщает пресс-служба МВД, следует помнить несколько важных правил. Все бланки скачиваются только с официального сайта Миграционной службы.

Необходимо иметь электронную почту на российских серверах, зарегистрированную на свое настоящее имя. Именно на нее поступит пароль, который необходимо ввести на сайте «Госуслуги».

Бланк заявления заполняет только вручную чернилами синего цвета заглавными печатными буквами, цифрами и символами;

К нему необходимо приложить копию паспорта заявителя (при первичной подаче заявления о приеме в гражданство Российской Федерации с одновременной подачей заявления на получение СНИЛСа, последние 4 поля, где указана информация о паспорте, не заполняются);

Для граждан, вступивших в гражданство РФ, необходимо предоставить две личные фотографии (отличных от фотографий в паспорте гражданина Российской Федерации) в цветном исполнении размером 3х4 мм с четким изображением лица строго анфас без головного убора. Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных стекол;

Для желающих получить паспорт РФ возможно использование фотографий, которые указаны в требованиях к пакету документов на гражданство России.

После регистрации учетной записи заявителю на адрес электронной почты, указанный в заявлении, поступает письмо-уведомление о необходимости подтверждения регистрации учетной записи. Для этого пользователь должен перейти по ссылке из письма и указать три последние цифры паспорта гражданина Российской Федерации. После успешного подтверждения учетной записи на адрес электронной почты направляется временный пароль;

При поступлении временного пароля заявителю в течение 7 дней необходимо авторизоваться на портале «Госуслуги» и поменять временный пароль, поступивший в сообщении на электронную почту, на постоянный пароль к учетной записи. По истечении 7 дней ссылка становится недействительной.

- Обращаем внимание, что если у вас уже есть СНИЛС (содержится в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования или в уведомлении о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета), то подавать заявление на получение СНИЛСа не требуется. При этом необходимо заполнить заявление на подтверждение учетной записи с указанием СНИЛС, — отметили в Миграционной службе МВД ДНР.

Процедура получения СНИЛС детьми такая же, как и при получении документа взрослыми гражданами РФ.

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