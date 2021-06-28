В ДНР можно получить страховой номер индивидуального лицевого счета и доступ к российскому порталу Госуслуг

В ДНР можно получить СНИЛС и доступ к российскому порталу Госуслуг. Фото: МВД Республики

Миграционная служба МВД ДНР обнародовала образцы заявлений для оформления страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и получения доступа к единому порталу государственных услуг (ЕПГУ) Российской Федерации. Информация размещена на сайте ведомства.

СНИЛС - уникальный номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования. На индивидуальный счет заносятся все данные о начисленных и уплаченных работодателем страховых взносах в течение всей трудовой деятельности гражданина, которые впоследствии учитываются при назначении или перерасчете пенсии.

Портал Госуслуг позволяет в онлайн-формате получить доступ к широкому перечню государственных и муниципальных услуг. Сред них - подача заявлений на регистрацию брака или рождение ребенка, различные социальные выплаты и льготы, поступление в вуз, оплата различных штрафов и услуг.

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