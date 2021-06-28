Всемирно известная пианистка Валентина Лисица: Западная пресса работала очень мощно, но сейчас Украина ничего кроме презрения не вызывает

Всемирно известная пианистка Валентина Лисица поддерживает жителей Республики с самого начала боевых действий Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Впервые Валентина Лисица приехала в Донецк летом 2015 года. Тогда в интервью нашему изданию музыкант признавалась, что ведет информационную войну на своих страницах в социальных сетях и пытается донести правду о происходящем всему миру.

Концерты Лисицы под открытым небом в Донецке стали традиционными. Ежегодно их ждут тысячи жителей. За все время пианистка лишь дважды не смогла приехать из-за весомых причин. В прошлом году поездка не удалась из-за ограничений в связи с коронавирусом.

В пятый раз в Донецке

- Да и сейчас едва удалось приехать. Все организовалось буквально за две недели. Мы до последнего не знали - получится или нет? Практически в последний момент дали транзитную визу через Россию. Повезло. Я бегом в аэропорт - и вот я здесь, - говорит пианистка «Комсомолке» сразу после репетиции в парке имени Ленинского Комсомола.

Валентина Лисица Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Вы уже пятый раз в Донецке. Какие ощущения испытываете здесь?

- Я очень скучала, так как в прошлом году концерта в Донецке не было. Здесь мне все нравится. Как будто приезжаю домой. А сейчас это чувствуется еще сильней.

- Когда вы с семьей жили во Франции, возникали проблемы из-за ваших политических взглядов. Сейчас вы переехали в Италию. Там у вас меньше сложностей?

- С итальянцами, в принципе, меньше проблем. У французов сейчас свои сложности - им не до кого. А вообще, я ни с кем не общаюсь. Все время занимаюсь музыкой, а для этого нужно тихое место.

Купила квартиру в Москве

- В прошлом нашем интервью вы говорили о том, что мечтаете переехать в Россию. Эти планы еще в силе?

- Я уже купила квартиру в Москве. Это случилось прямо перед коронавирусом. Даже новоселье не успели отметить. Это старая квартира. Ремонт мы сделать не успели, поэтому сейчас это помещение с голыми стенами - студия в 100 квадратных метров. Будем переезжать, как только откроют границы.

Концерт Лисицы в Донецке Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Сколько времени вы уже не были в Москве?

- Квартиру купила в марте прошлого года. А до этого некоторое время мы снимали там жилье. У меня был проект в Москве - я целый год записывалась на «Мосфильме». Был юбилейный год Бетховена - 250-летие. Я должна была записать все 32 сонаты, но шесть не успели из-за коронавируса. Эти записи пока что никуда не пошли. Сейчас новый проект. Мне придется записывать всего Рахманинова к 150-летию со дня его рождения, которое будут отмечать через два года.

Глава Республики Денис Пушилин с семьей на концерте Валентины Лисицы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Будете заниматься оформлением российского гражданства?

- Я только через мужа могу это сделать. Я же американка, я - никто. Когда на границе достаю паспорт, получается дисконнект - сама говорю по-русски, но при этом у меня американский документ. Я всегда говорю: «Это же лучше, чем украинский». А муж пошел на восстановление российского гражданства, он родился в Таганроге. Сдал экзамен на носителя русского языка, столкнулся с бюрократией. На последнем этапе он пошел подавать документы, но в анкете усмотрели, что нужно писать не «Таганрог», а «г. Таганрог». Развернули обратно.

- Как выбирали композиции для концерта в Донецке?

- В этот раз особый случай - 80-я годовщина нападения фашистов на Советский Союз. Мы решили, что программа будет состоять только из композиций русской и советской классики. В такой день должна звучать русская музыка. Было решено сыграть в Донецке Рахманинова, Прокофьева, Чайковского - это все наше любимое и родное. Сейчас все больше и больше начинают всплывать видео, на которых видные артисты и музыканты активно поддерживали гитлеровский режим. Когда видишь, как люди играют девятую симфонию Бетховена в зале, где в первом ряду сидит Геббельс, недоумеваешь.

Здесь другая публика

- Для вас есть разница - играть для многотысячной аудитории или в маленьком зале?

- Важна не атмосфера, а сама публика. Здесь публика одинаковая - хоть в Донецке, хоть в Горловке или Ясиноватой. Люди совсем по-другому воспринимают музыку - не как развлечение, а как нечто насущное. Культура - это наша неотъемлемая часть. А ее у нас пытаются отнять. Посмотрите, что делается по всему миру - сносят памятники, происходит зачистка. Мы не должны этого допустить здесь никоим образом.

Сыграв на дорогостоящем рояле в Москве - пианистка получила его в подарок Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- У нас в Донецке стоят памятники Тарасу Шевченко, Ивану Франко и другим украинским деятелям.

- Это прекрасно. Сейчас в европейской и американской прессе считается хорошим тоном посмеяться над русскими и китайцами. Не дай Бог такую же фразу сказать о каких-то других странах - это моментально карается. Меня это погружает в шок.

- Что пишут в европейской прессе об Украине? Что говорят простые люди?

- Ситуация с Украиной любопытная. Западная пресса работала очень мощно, раскручивая этот маховик. Шел сплошной поток информации, а сейчас Украина кроме презрения ничего не вызывает. Люди, если что-то и знают об этой стране, то только то, что украинцы постоянно что-то просят. Еще знают, что там маршируют нацисты. До европейцев это дошло лишь сейчас. Французские депутаты, а я на многих подписана в соцсетях, вначале поддерживали майдан. Натали Гуле поддерживала Украину, а сейчас она с коллегами поехала в Киев и удивилась, что там спокойно продается нацистская символика, что учат детей стрелять, что там есть националистические батальоны. Они подняли этот вопрос в парламенте.

Отношение сейчас складывается тревожное и брезгливое. Странное сравнение, но картина такая: люди очень хотят помогать котикам, собачкам, которые пострадали. Обычно животным, которые не симпатичны, хочется помочь, но не хочется их погладить. Такое ощущение есть и в ситуации с Украиной.

- Какое мнение на Западе складывается о Путине?

- У многих прямо культ Путина. Они называют его самым мудрейшим и прозорливым человеком. Он там - полумифический герой. Когда он плавает в реке или за штурвалом самолета, они это воспринимают очень серьезно. Сейчас обсуждают, что Путин сказал о Байдене, и говорят, что американского президента нужно проверить на маразм.

Мечтает о выступлениях в России

- Что говорят о президенте Украины Зеленском?

- А о Зеленском никто ничего не знает. Совершенно. Я думаю, что если остановить десяток европейцев на улице и назвать им его фамилию, они ответят, что не знают его.

- Есть какое-то особое место, где бы вы мечтали выступить?

- Я хотела бы поехать поиграть по России. Поездить именно по городам и провинциям. Ведь публика совсем другая. Во всем мире говорят о пресловутой русской фортепианной школе. Это практически так, как и Голливуд учился по системе Станиславского. На Западе воспринимают музыку по-своему, а когда приезжаешь в родные края, это совсем другое ощущение.

Сыграв на дорогостоящем рояле - получила его в подарок

- Вы уже нашли инструмент, на котором будете заниматься в Москве после переезда?

- У меня там есть два рояля: один купили, а второй мне подарили. Я искала инструмент, потому что перевезти его из Италии проблематично, еще и проблемы с границами. В Москве был большой выбор, но меня заинтересовал старинный рояль «Беккер» российского производства. Он очень знаменитый. У Чайковского был такой. По правде говоря, мы с мужем пошли ради интереса. Я никогда не видела «Беккер» в полном размере, мне хотелось на нем сыграть. У рояля оказалось много проблем, есть трещины, но его можно починить. Он красивый и душевный, но при всем этом - дорогой. Над ним нужно провести много работы. Мы ушли. На следующее утро звонок от владельца инструмента: «Знаете, забирайте рояль!» Этот мужчина не знал, кто я такая. Он просто послушал полчаса, как я играла Рахманинова, Брамса... Это его тронуло. Другой такой рояль принадлежал Антону Рубинштейну - он стоит в Шереметьевском дворце.

Сыграв на дорогостоящем рояле в Москве - пианистка получила его в подарок Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Роялей такого образца не так уж и много?

- Их было буквально несколько. Когда мы приехали с грузчиками забирать этот рояль, его хозяин плакал. Этот инструмент принадлежал его отцу, а сам он давно не играет.

А второй мы купили такой, как и в Горловке - «Москва». Только там он был красного цвета, а мы нашли черный. «Москва» - это наш «автомат Калашникова». В общем - красота. Не рояль, а прелесть. И вот я даже не могу приехать и сыграть на нем к себе в московскую квартиру, потому что у меня транзит: Рим - Москва - Ростов. Я даже в город выйти не могу.

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