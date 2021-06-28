«Не Донецк, а Венеция»: На столицу Республики обрушилась непогода

На столицу Республики обрушилась непогода Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вечером, 28 июня, на Донецк обрушился ливень и шквалистые порывы ветра.

- Дороги буквально превратились в реки, бордюр видно не было, все покрылось водой. А на Яме (ДС «Центр») так вообще озеро образовалось, уровень воды поднялся так, что колеса не увидишь - рассказывает дончанка Ирина Литвин.

Буквально за минуту прохожие промокли насквозь. Тем, кому повезло – спрятались в магазинах.

- Не Донецк, а Венеция, - шутит горожанин Сергей Иванович. – Не хватает только гондол.

На столицу Республики обрушилась непогода

Некоторым везунчикам удалось вызвать такси, чтобы добраться домой, а некоторые – больше часа пытались дозвониться во все службы города, однако все попытки оказывались тщетными.

- Только и слышно: «Машину, к сожалению, не нашли…», а как мне быть-то, я с ребенком в ливень до остановки не добегу, чревато простудой, - сетует Виктория. – Благо повезло, встретила в супермаркете, который послужил нам убежищем, знакомого. Он нас подвез.

На данный момент о серьезных последствиях непогоды официальной информации не поступало.

По прогнозу синоптиков, днем 29 июня ожидается дождь.

- Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается дождь, который к вечеру должен закончиться, - говорится в сообщении синоптиков.

Кроме этого, по предварительным прогнозам синоптиков, в Донецке вновь ожидаются продолжительные дожди, которые могут затянуться до середины июля.

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