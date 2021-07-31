Жителей республик Донбасса при въезде на Украину будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию

Украинские пограничники будут решать на месте - отправлять жителей Донбасса на самоизоляцию, или взять с них «мзду». Фото: ГПСУ

Кабинет министров Украины 28 июля издал постановление №787, которым ужесточаются правила въезда украинцев и иностранцев в страну. По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, такие меры предприняты для защиты от распространения штамма коронавируса «Дельта». Изменения начнут действовать с 5 августа и затронут жителей ДНР и ЛНР, которые едут на Украину через территорию России.

Правительственный документ гласит, что граждане Украины смогут беспрепятственно пересечь границу лишь в тех случаях, если они имеют справку о полном курсе вакцинации, или же справку 063-О о первой прививке. При этом, если украинцы находились более чем неделю на территории России в течение последних двух недель, то обязаны уйти на 14-дневную самоизоляцию. На границе им будет предложено установить мобильное приложение «Вдома».

Жителям ДНР и ЛНР следует готовиться к обязательной самоизоляции и не тешить себя надеждой о досрочном ее прекращении через ПЦР-тест, как это было раньше. А аргумент, что на территории России они находились меньше суток, никто не будет рассматривать всерьез. Тут показателен пример с тестированием на коронавирус, который Киев ввел на границе со 2 июля. Там тоже условие анализа – нахождение в России больше недели. Но тесты заставляют сдавать всех дончан и луганчан. Поголовно.

Хотя можно и откупиться. Не исключено, что после 5 августа кому-то удастся проскочить за счет «мзды» пограничникам. Стоит такая «услуга» в «Гоптовке» (пункт пропуска между Белгородом и Харьковом) 500 гривен (около 1300 рублей).

Кстати, на Украине не примут в расчет, если житель республики привит «Спутником V» или «Спутником Лайт». Эти российские препараты не сертифицированы в незалежной – по понятным политическим причинам.

Впрочем, ограничения не распространяются на граждан, выехавших с территории Украины до 4 августа 2021 года. И это «лазейка» для тех, кто ненадолго покинул незалежную.

Тем временем, на Украине продлят карантин, который заканчивается в конце августа. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин. Сроки нового карантина пока уточняются. Это хорошая новость для пенсионеров ДНР и ЛНР, которые получают украинские пенсии. Ведь в таком случае отложат возобновление обязательной идентификации для переселенцев. А также продлят срок действия просроченных карт «Ощадбанка».

Между прочим, наихудшая ситуация в незалежной с заражением коронавирусной инфекцией наблюдается в подконтрольных Киеву Луганской и Донецкой областях.

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