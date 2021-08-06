Глава ЛНР: Свой осознанный выбор жители Республик Донбасса сделали семь лет назад – интеграция с РФ

Леонид Пасечник. Фото: сайт Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Донбасс никогда не будет русской территорией.

- Киев, видимо, до сих пор не может смириться с тем, что свой осознанный выбор жители Луганской и Донецкой Народных Республик сделали семь лет назад – интеграция с Российской Федерацией, - заявил Леонид Иванович.

Лидер Республики подчеркнул, что все это время – Россия помогает и поддерживает жителей ДНР и ЛНР.

- В противовес «сестрам и братьям», которые скандируют лозунги про «единую Украину», «деоккупацию» и под прикрытием сначала «АТО», а теперь уже и «ООС» открывают огонь по городам и селам, уничтожая мирных жителей и инфраструктуру, - сказал Леонид Пасечник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный командир ополчения Виталий Киселев: На совести новых командующих ВСУ многие военные преступления в Донбассе в 2014 году

Ведущий проекта «Путь Визенталь» рассказал «КП», чем «отличились» генералы, которых Зеленский назначил на высшие должности в армии (подробнее)