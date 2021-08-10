«Пенсионерка из Донбасса - о пытках в украинском плену: Вылили кипяток и били электрошокером по лицу»

Анну Александровну взяли в плен из-за того, что ее зять был комендантом Авдеевки Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сотни жителей Донбасса числятся пропавшими без вести. Их мужья, жены, дети и родители изо дня в день пытаются найти хоть какую-то информацию о родных, которые когда-то перестали выходить на связь. Многие уже смирились с тем, что пропавших родственников не удастся найти среди живых. Однако пока их останки не будут найдены и перезахоронены, поиски продолжаются.

Облили кипятком

Большинство из пропавших без вести в связи с конфликтом в Донбассе перестали выходить на связь в первые годы войны, когда велись самые ожесточенные бои, когда украинские нацбаты бесчинствовали в поселках, которые захватывали. Жители Донбасса, которые прошли через плен в украинских застенках, знают об издевательствах не понаслышке.

Анна Орлова до 2015 года жила в Авдеевке (временно подконтрольная Киеву территория Донбасса). Пенсионерка попала в украинский плен в возрасте 65 лет и провела там почти три года. В декабре-месяце 2017 года во время одного из обменов пленными ее передали в Донецк. С того момента прошло почти четыре года, но до сих пор из ее памяти не уходят дни в застенках.

- Кормежка была ужасной, кормили нас со «свежим мясом» - еда была с червями, хлеб нельзя было кушать, только корочку. По стенам текла вода. В таких условиях мы находились. Я находилась в самом настоящем концлагере. Вначале была в Мариуполе, потом в Артемовске. В Мариуполе на меня вылили кипяток, - показывает на ожоги. – Били электрошокером по лицу. Я перенесла инфаркт, инсульт, упало зрение – в правом глазу хрусталик лопнул, а в левом надкололся, золотые коронки вырывали... У меня сердце после избиений ушло на три сантиметра влево. Я стала инвалидом.

Орлова показывает удостоверение "бывшего военнопленного" Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На суд приехали предатели из Авдеевки

Анну Александровну взяли в плен из-за того, что ее зять был комендантом Авдеевки. На момент задержания зятя уже не было в живых, однако от женщины требовали информацию о нем и оружие.

- Для устрашения, когда меня задержали, провезли по городу на бронетранспортере. Взяли в плен за то, что я была матерью командира, депутатом в Авдеевке, была председателем союза ветеранов Великой Отечественной войны и за то, что я привозила людей из Авдеевки на митинги в Донецк. Я выступала на площади Ленина. Это все мне предъявили на суде, на котором присутствовали и предатели из Авдеевки, которые давали показания против меня, - говорит пенсионерка. - Я провела в плену два года и десять месяцев. Нас спасали только международные организации, которые иногда приезжали. Правда нас всегда предупреждали, чтобы мы не рассказывали им, какие действия применяют против нас. В следственном изоляторе уже не били, но психологическое давление было крайне сильным.

После обмена пленными Анна Александровна прошла бесплатное лечение в Донецке. Ей восстановили зубы и заменили хрусталики. Теперь 70-летняя пенсионерка может похвастаться стопроцентным зрением.

Ищут без вести пропавших

Ранее в Республиках Донбасса объявили об активизации работы по поиску пропавших без вести во время войны. Этим направлениям ведомства занимались и раньше, но сейчас было решено объединить их усилия и создать в Республиках межведомственные комиссии.

Новосозданные органы займутся формированием единого списка пропавших без вести, вследствие агрессии украинских нацбатов, выявлением мест захоронения, эксгумационными работами, идентификацией останков, возвращением их родственникам для достойного захоронения, чтобы увековечить память о погибших.

- Только за лето и начало осени 2014 года погибло такое количество гражданского населения, что мощности бюро судебно-медицинской экспертизы города Луганска в условиях отсутствия электричества не хватало, и разорванные украинскими минами останки луганчан лежали просто на улице, 179 из них не подлежали опознанию, - заявила первый замминистра иностранных дел Луганской Народной Республики Анна Сорока. - Блокада городов, ежеминутные обстрелы приводили к тому, что убитых приходилось хоронить во дворах и огородах, формировались массовые стихийные захоронения.

Тем временем добиться прогресса в поиске пропавших людей во время переговоров на Минской площадке не удается из-за саботажа Киева.

- Острую тревогу вызывает у нас положение дел с без вести пропавшими на подконтрольной Украине части. Мы располагаем данными о значительном количестве пропавших людей и, соответственно, бездействии украинской власти по данной проблематике, - отметила заместитель министра.

Конкретно

Жители Республик Донбасса и территорий, временно подконтрольных Киеву, которые могут сообщать любые данные, которые поспособствуют поиску пропавших без вести людей, могут обратиться на горячую линию: 071 404 69 29, 072 216 80 30. Либо написать на электронный адрес komissiya_poisk@mail.ru (Донецк) и wg-img-lpr@ya.ru (Луганск)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители прифронтовых районов Донецка: «У многих из нас есть российские паспорта, только это не мешает Украине нас обстреливать»

Корреспондент «Комсомолки» вместе с волонтерами побывал в обстреливаемых районах Донецка (подробнее)