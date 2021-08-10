Жители прифронтовых районов Донецка: «У многих из нас есть российские паспорта, только это не мешает Украине нас обстреливать»

В обстреливаемых районах по-прежнему живут люди и немало детей Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Самый верный способ понять настроения людей и увидеть истинную картину положения народа в его Народной Республике – это побывать вместе с волонтерами на тех самых «обстреливаемых окраинах», которые привычно упоминаются в сводках обстрелов. Никакие инвестиционные форумы, фестивали с высокими гостями и важными речами о защите прав и свобод русских, не дадут вам понимания истинного положения этих самых русских в Донбассе.

Война в 10 минутах от цветущего центра

Андрей Лысенко – волонтер, который помогает жителям «красных зон» с 2014 года. Сегодня с ним мы везем продуктовые наборы на Трудовские и в Александровку. Каких-то 10 минут езды от центра Донецка и дыхание войны становится ощутимым. Доносятся одиночные взрывы, от которых мы почти отвыкли в центре. Здесь привычно потрясает контрастность: изрешеченные осколками заборы, разбитые и брошенные дома, на некоторых руинах уже целый лес вырос, вообще дикая природа стремительно отвоевывает у человека территорию, как только цивилизация покидает ее. А рядом со всем этим цветущие палисадники и бегающая детвора.

Так выглядят дома в Александровке - без окон и с цветущими палисадниками Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вот одинокая мама Татьяна Лукьянова сама воспитывает сына-подростка, впрочем, он ее уже на голову выше. Их жилье на Трудовских имеет разрушения первой категории, человеческим языком, это значит, что в него были прямые попадания и оно не пригодно для проживания. Чудом люди уцелели - находились в это время у знакомых. Женщине приходится снимать дом, который хозяева вскоре продают и потому ей нужно искать новое жилье. Человеку стороннему, который видел сколько бесхозного жилья имеется только в одном Донецке, это покажется странным. А мне хорошо известно, с какими проблемами сталкиваются переселенцы и разрушенцы, которые когда-то поселились в общежитиях Донецка и какими способами их оттуда теперь выселяют.

- В нашем бывшем доме - ни крыши, ни окон, завалился простенок с соседями. Я работаю мастером в ЖЭКе, зарплата у меня 8 тысяч. Сами понимаете, восстановление жилья мне не под силу. Нам, правда, выдали шифер, доски, входную дверь. Кое-как отремонтировали крышу и стены, но жить там пока невозможно, - признается Татьяна. – Потом, правда, сказали, что владельцу разрушенного дома могут предоставить временное жилье. Но владелец – мой бывший муж, а где он, я понятия не имею. Поэтому сняли самостоятельно с сыном домик, не дожидаясь милости судьбы.

Понимаешь, что государству сложно предусмотреть все хитросплетения человеческих судеб, а потому и возможная помощь иногда труднодостижима.

Жители "красных зон" не видят дома дневного света Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Дом для внука

В еще одной семье на Трудовских бывший шахтер досматривает свою мать, которой уже перевалило за 90. Бабушка Зоя, пережившая еще ту войну, чудом выжила в 2015 году, когда ее откопали из-под груды обломков после обстрела украинской армии.

Бабушка Зоя чудом выжила под руинами своего дома, разрушенного снарядом ВСУ Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Мать сидела на летней кухне, как туда прилетел снаряд. Удивительно, но она осталась жива. А вот наш зять и маленький внук 3,5 лет погибли, - говорит Григорий Холменко и видно, что все у этого мужчины давно перегорело внутри. – Нам сказали ждать решения суда то ли из Страсбурга, то ли из Гааги и тогда нам выплатят от 10 до 50 тысяч Евро. А кто мне родных вернет?

Сейчас восстанавливать разрушенное строение никто не будет, Григорий говорит, что комиссия его признала нежилым помещением. Вот только до 2014 года оно было жилым и человек пахал на шахте, чтобы построить все это и что-то оставить внукам. Внук и зять - убиты, дом – разрушен.

Вот здесь убило зятя и внука Григория, а мать чудом достали из-под руин живой и невредимой Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А самое главное, что изматывающей войне ни конца, ни края не видно, то и дело мы слышим отдаленные взрыв. И понимаешь, что для кого-то наша война давно окончилась, может по-настоящему и не начиналась. Но она не окончилась для жителей Трудовских, Старомихайловки, Коминтерново, Спартака и сотен других поселков Донбасса, восьмой год выживающих под обстрелами.

Даже в руинах есть место цветам Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Даже в подвале стелили красивое белье

У Оксаны Демченко, жительницы Трудовских, в 2015 году было прямое попадание в дом. Вылетели вместе с рамами окна, двери, взрывной волной холодильник перенесло в коридор.

- Благо, мой муж бегал на шахту заряжать телефоны, так как электричества к тому времени на поселке уже не было, вернулся – дом горит, успел самостоятельно потушить диваны и мебель. Но спасти почти ничего не удалось, остались только холодильник и стиральная машинка. От властей удалось выбить, иначе и не скажешь, шифер и клеенку, а все остальное восстанавливали собственными силами. Коллеги мужа –шахтеры помогали, залезут крышу чинить, а тут новый обстрел, они – в укрытие и так по несколько раз на дню. А идти нам некуда. Этот дом нам шахта дала в советское время.

Оксана Демченко показывает волонтеру фото разрушений, в разрушенную крышу видно небо Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Какое-то время ютились у меня неподалеку, - вспоминает невестка Оксаны – Евгения. - Но духом не падали. Три месяца без электричества, а даже в подвале спали на красивом постельном, в перерывах между обстрелами жарили блинчики на костре, делали маникюр-педикюр и вечером принимали «антитрусин», как мы его назвали: валериану с пустырником.

Будущий прокурор увлекается каратэ

И, кажется, ну какая жизнь тут может быть? Но она есть. Оксана воспитывает дочь – 12-летнюю Ксению. Девочка не только круглая отличница, но еще и неоднократный победитель соревнований по киокушинкай каратэ, увлекается футболом. Сколько раз попадала под обстрелы по пути в школу или из нее, сказать сложно.

Ксения живет под обстрелами и тем не менее это не мешает ей учиться на отлично и побеждать на соревнованиях по каратэ Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Мечтаю поступить в институт МВД и быть следователем, либо прокурором, - делится планами Ксения и ее уверенный тон не дает мне сомневаться, что так и будет, - Многие сверстники мечтают уехать в Россию, я езжать из Республики не буду, здесь мое будущее.

Она показывает мне свою коллекцию кубков и наград – сплошь первые места и только одно – третье, это когда девочка, несмотря на температуру, приняла участие в соревнованиях.

Кроме того, во дворе полно животных – четыре собаки и кошка с котятами. Все - брошенные уехавшими хозяевами и нашедшие приют в раненом домике Оксаны. Причем кошка приняла чужих котят, как своих, заботится о них и прячет при обстрелах. Тогда как украинская армия методично обстреливает когда-то своих сограждан.

«Мы для них – зайцы!»

Дальше наш путь лежит в Александровку. Симпатичный поселок, в котором проживают чуть больше трех тысяч человек, есть школа, магазины, в детском саду – тридцать детей. Казалось бы – живи и радуйся, если бы не война.

- Живу у соседей, жилье мое практически разрушено. Украина стреляла по нему зажигательными снарядами. Я стояла и смотрела, как горит мой дом и сделать ничего не могла. Подойти туда близко нельзя – работают украинские снайпера. Это у них такое развлечение - стрелять по старикам да старухам, мы для них – зайцы, - рассказывает жительница Александровки Ольга Мельникова. – Уехать мне некуда. Больно смотреть, что никому мы не нужны. В центре Донецка – праздники, концерты, люди гуляют, а у нас – ежедневные обстрелы восьмой год. И, если раньше мы могли как-то предсказать активность ВСУ – они начинали пальбу либо утром, либо поздно вечером, то сейчас это настоящие обезьяны с гранатой, никогда не знаешь, что им в голову взбредет. Такие громкие заявления слышим по телевизору, а в итоге – никто нас не защищает. Хотя среди нас немало уже жителей получили российское гражданство. И толку?

Дома в Александровке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Такие горькие исповеди здесь слышишь на каждом шагу. Противопоставить им нечего. Все доводы об активной паспортизации, что вот уже и СНИЛС и полис страхования можно получить, не выезжая из Республики, здесь не работают. Они разбиваются об ежедневную необходимость выживать под обстрелами.

- Вот недавно 30 снарядов 120 мм легли на наши шесть домов. Дым стоял – ничего не видно! А 19 июля, самый свежий прилет в мой дом, ремонтировала сама. Никто к нам сюда не идет помогать, даже за деньги, - говорит Галина Лайко, у которой как раз имеется российское гражданство. – Вот перед вашим приездом так стреляли, страх Божий! Опять я в своем бункере сидела. И уходить некуда, в этом доме я родилась и помру, наверное, вместе с ним.

Паспорт гражданина РФ не спасает Галину Лайко от обстрелов ВСУ, единственное спасение - подвал Фото: Юлия АНДРИЕНКО

На самых крайних точках Александровки жители нас просят не задерживаться, не привлекать внимание ВСУ и лишний раз не светить машину, поэтому мы быстро раздаем продуктовые наборы и уезжаем. С каким укором смотрят нам вслед фруктовые деревья, ветви которых гнутся от спелых плодов. Собирать тут их некому.

Александровка постоянно в сводках обстрелов Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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