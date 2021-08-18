ДНР и ЛНР будут сотрудничать в поиске пропавших без вести в ходе войны в Донбассе

В ДНР и ЛНР активизировали работу по поиску без вести пропавших в ходе войны в Донбассе Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня, 18 августа, в столице Луганской Народной Республики Межведомственные органы ДНР и ЛНР по поиску пропавших без вести в результате вооруженной агрессии Украины в Донбассе подписали Соглашения о взаимодействии, сотрудничестве и обмене информацией. Об этом «Комсомолке» сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в ДНР.

Отмечается, что подписи под документом поставили руководители комиссий Донецкой и Луганской Народных Республик, омбудсмен ДНР Дарья Морозова и первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.

Как отметила Дарья Морозова, заключив Соглашение о сотрудничестве, Республики Донбасса на официальном уровне заявили об объединении усилий в важнейшем из гуманитарных направлений.

- Бесследное исчезновение людей – одно из ужасающих последствий вооруженной агрессии Украины в Донбассе. С 2014 года в ходе поисковых работ только на территории ДНР обнаружены порядка 130 мест захоронения без вести пропавших лиц. Погибшими найдены 253 человека, - сказала Дарья Морозова.

Дарья Васильевна отметила, что в настоящий момент остается неизвестным местонахождение еще 354 человек.

- Важно правильно относится к озвученным цифрам. Это не просто статистика. Это – сотни человеческих трагедий. И мы обязаны в них разобраться, чтобы восстановить справедливость, увековечить память погибших, облегчить страдания родственников жертв украинской агрессии и привлечь к ответственности виновных. Обмен информаций, опытом, навыками, технологиями – все это позволит повысить эффективность и оперативность мероприятий, направленных на установление судеб людей, безвестно пропавших в зонах конфликта в Донбассе, - подчеркнула омбудсмен ДНР.

Морозова заявила, что первое вскрытие захоронения погибших в ходе войны в Донбассе – в ДНР пройдет 19 августа на кладбище «Овсяное» в Снежном.

- Стихийные захоронения появились здесь летом 2014 года, когда украинские войска прицельно били по городу и его окрестностям. В тех условиях просто невозможно было зафиксировать смерть документально. Выжившие хоронили убитых своими силами под несмолкающий грохот орудий. Люди зачастую не знали даже имени того, кого провожают в последний путь, - сказала Морозова.

По словам омбудсмена Донецкой Народной Республики, там захоронено больше 50 мирных граждан.

- Эксгумированные останки передадут в Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы для ДНК-диагностики. В дальнейшем полученные образцы сравнят с генетическими данными родственников лиц, пропавших без вести, - сообщила Дарья Морозова.

Напомним, что в Луганской народной Республике вскрытия захоронений жертв украинской агрессии начались 11 августа. В селе Сабовка, Славяносербского района, извлекли останки мирной жительницы Татьяны Колос, которая в ходе украинского обстрела получила смертельные ранения, возвращаясь с работы, ее захоронили на месте гибели, в поле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЛНР извлекли из захоронения останки девяти жертв украинских карателей

В Республике продолжает работу межведомственная рабочая группа по розыску захоронений жертв украинской агрессии (подробнее)