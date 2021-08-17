В ЛНР извлекли из захоронения останки девяти жертв украинских карателей

Представители группы провели вскрытие могилы с девятью телами неопознанных жителей Республики. Фото: Межведомственная группа ЛНР

В Славяносербском районе ЛНР извлекли из стихийного захоронения останки девяти жертв агрессии ВСУ. Об этом сообщили в межведомственной рабочей группе по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти, созданной по указу Главы ЛНР Леонида Пасечника.

Представители группы провели обследование и вскрытие могилы вблизи славяносербского кладбища, где в 2014 году были похоронены неопознанные тела погибших жителей Республики.

- Были извлечены целостные останки восьми человек и фрагменты тела еще одного погибшего. У всех останков были взяты биоматериалы для проведения генетической экспертизы. Это было основной нашей целью, потому что есть много информации о разыскиваемых родными и близкими без вести пропавших именно по Славяносербскому району, - сказала руководитель межведомственной рабочей группы, первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.

Она добавила, что все останки принадлежат мирным жителям - жертвам украинской агрессии, которые получили огнестрельные или взрывные травмы, несовместимые с жизнью. В дальнейшем будут установлены личности погибших и проведено расследование. Останки перезахоронят.

У всех останков были взяты биоматериалы для проведения генетической экспертизы. Фото: Межведомственная группа ЛНР

В 2014 году из-за жестоких обстрелов Славяносербска невозможно было спокойно предать тела земле. В наспех сколоченных из досок гробах людей похоронили в вырытой экскаватором траншее. Вместе с телами были уложены пластиковые бутылки с номерами, присвоенными в морге.

- В июле, когда украинская армия предпринимала попытки окружить Луганск, было много жертв как среди ополченцев, так и среди мирного населения. Из-за постоянных обстрелов тела погибших по несколько дней лежали на солнцепеке. Постепенно тела забирали и свозили в луганский морг, а оттуда мы уже забирали погибших жителей нашего района, - рассказал Евгений Епиченко, который в 2014 году был первым заместителем главы администрации Славяносербского района.

«Комсомолка» рассказывала о масштабной работе, которую сейчас проводят в ЛНР по розыску захоронений жертв украинской агрессии. Первое извлечение погибшей от обстрела ВСУ женщины представителями межведомственной рабочей группы прошло 11 августа в селе Сабовка Славяносербского района.

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