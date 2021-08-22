История гибели Татьяны Колос – пример жестокости и цинизма украинской армии. Один из тысяч

Татьяну Колос перезахоронили по всем христианским обрядам Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Лето. 2014 год. Ситуация в Донбассе - настоящий ад. Украинские вооруженные формирования бьют из всех видов оружия, не то чтобы в неизвестность, а зная – там живут люди, мирные граждане. Это их цель. Запугать. Уничтожить. Причинить страх и боль. Есть ли там, куда они стреляют, дети, старики, женщины – для них совершенно не важно. Уничтожить.

8 августа. Село Сабовка Славяносербского района Луганска. Трое мирных жителей возвращаются с работы в поле. Из-за введенной Украиной блокады выживать было трудно, люди рискуя здоровьем и жизнью, зарабатывали «копейку» во время обстрелов.

Они переходят реку Лугань, посадку, выходят к открытой местности. Идут по полю один за другим. Обстрел. Рвутся снаряды, выпущенные украинскими военными из поселка Металлист. На месте погибает женщина – Татьяна Колос. Ее брат Юрий - получает серьезнейшие ранения, еще одной женщине – Зинаиде Бандуркиной удается спастись.

- Я всегда в нашей цепочке ходила последней, а это оказалась первой, - уже сейчас вспоминает Зинаида Антоновна. - Шли, разговаривали, как вдруг, в какой-то момент, стало тихо. Я оказалась на земле. Поднимаю голову – Таня лежит, а Юра сидит - у него живот был распорот. Он смотрит на меня, на Таню, на себя – глаза полные страха… Я говорю: «Юра! Не переживай, сейчас все будет хорошо, сейчас я побегу в Сабовку». На коленях ринулась через пшеницу, а потом думаю, чего я буду ползти - и как побежала!

Зинаида Бандуркина выжила Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В конце июля - начале августа украинские формирования вели наступательные действия. Местные жители рассказывают, что как раз в это время они зашли поселок.

- Гремела бронетехника, они бегали с автоматами, - продолжает рассказывать Зинаида. – Я им сказала, что там произошло. Они посадили еще живого Юру на танк, а про Таню сказали, что мертвецов не берут.

Позже стало известно, что мужчину вывезли в сторону Артемовска, он скончался по пути. Однако на сегодняшний день неизвестно, где находятся останки Юрия Колос.

Памятник на два имени, чтобы люди могли помянуть и Юрия Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Как его найти теперь? – говорит со слезами на глазах родственница Татьяна Буданова.

Тело Татьяны Колос продолжало лежать в поле. К ней не подпускали ни чтобы забрать, ни чтобы захоронить. Разве что местные успели накрыть одеялом.

- Были еще сильные обстрелы, - вспоминает родной брат погибших Петр Кузюбердин. - Тело пролежало в поле двое-трое суток. Пришлось обратиться к участковому. Я ему говорю: Что делать? Копай яму, заворачивай в целлофан и хорони… Вот так и похоронили. Прям там, в поле.

О гибели родных брата и сестры Петру Кузюбердину сообщил командир Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Петр с первых дней войны в Донбассе записался в ополчение и встал на защиту родной земли.

- Когда я уходил в ополчение, Таня с Юрой провожали меня, боялись, что я погибну, но никак не думали, что погибнут они. Я их видел за несколько дней до гибели, - говорит он. - О том, что Таня с Юрой погибли мне сказал командир. Он подошел ко мне и спрашивает: «У тебя есть брат и сестра?» Я говорю: «Да». А он говорит: «Больше у тебя их нет».

Родственница Татьяны Колос - Татьяна Буданова (справа) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Татьяна Колос покоилась в чистом поле. Сначала на могиле стоял крест, сооруженный из двух перемотанных между собой палок. Позже установили памятник. На два имени. Чтобы люди могли помянуть и Юрия.

Только спустя семь лет, благодаря новосозданной Межведомственной комиссии по розыску лиц, пропавших без вести, поиску мест захоронений тел (останков) погибших (умерших) в зонах вооруженного конфликта в Донбассе, появилась возможность перезахоронения.

11 августа 2021 года захоронение было вскрыто. В ходе эксгумационных работ были найдены туфли, бутылка с водой и пакет с вилками и ложками. Человеческие останки были завернуты в целлофан, из-за этого тело разложилось не полностью. Судмедэкспертиза сделала официальное заключение – смерть наступила в результате минно-взрывных травм.

Татьяна Колос была похоронена в чистом поле Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

После этого Татьяну похоронили на кладбище в родном для нее селе - в Родаково. Похоронили по всем христианским обрядам.

- Как было больно, когда приходили на кладбище и даже не могли постоять у их могил, потому что Таня была похоронена в поле, а Юра – неизвестно где... Теперь каждый может прийти сюда и возле могилки сказать: «Царство небесное». Как же хотелось все эти годы, чтобы она была похоронена на кладбище, - сказала во время погребения родственница Татьяна Буданова. - Разрывается сердце. Татьяна все эти годы мне снилась, она неприкаянна. Ее я вижу в одной и той же одежде, сны повторяются периодически. Хочешь, верь в это, хочешь не верь, она видимо хотела, чтобы ее перезахоронили.

Эксперты сделали заключение - женщина погибла в результате минно-взрывных травм Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Женщину перезахоронили спустя семь лет Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Родственникам снилась погибшая Татьяна Колос Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Похоронили в родном селе. Рядом с умершими родственниками Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

История Татьяны Колос – пример жестокости и цинизма вооруженных формирований Украины - один из тысяч. И сколько еще таких же одиночных и массовых безымянных захоронений жертв украинской агрессии хранит земля Донбасса? Что пришлось пережить тем, на чьих глазах – погибает родной, близкий, знакомый или незнакомый человек. Этим выжившим приходилось хоронить прямо под обстрелом тела убиенных и знать, что следующий снаряд может забрать и твою жизнь.

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