В ДНР приступили к эксгумации тел из стихийных безымянных могил Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донбассе продолжают работу по розыску лиц, пропавших без вести, поиску мест захоронений тел (останков) погибших (умерших) в зонах вооруженного конфликта. В Донецкой Народной Республике проходят первые эксгумационные мероприятия в рамках работы Межведомственной комиссии.

Поисково-эксгумационная группа приступила к извлечению останков жертв украинской агрессии из безымянных могил на кладбище поселка Овсяное в городе Снежное. Эти стихийные захоронения появились в первый год войны. Тогда украинская армия прицельно обстреливала город и его окрестности. Погибших было столько, что зафиксировать смерти документально в условиях ожесточенных боевых действий было невозможно.

- Выжившие хоронили убитых своими силами под несмолкающий грохот орудий. Люди зачастую не знали даже имени того, кого провожают в последний путь, - отметила председатель Межведомственной комиссии по розыску лиц, пропавших без вести, поиску мест захоронений тел (останков) погибших (умерших) в зонах вооруженного конфликта в Донбассе - Дарья Морозова.

Дарья Морозова Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР приступили к эксгумации тел из стихийных безымянных могил Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Первые вскрытия захоронений проходят на кладбище поселка Овсяное в городе Снежное Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Первые вскрытия захоронений проходят на кладбище поселка Овсяное в городе Снежное Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Предполагается, что в этих могилах захоронено больше пятидесяти человек, которые погибли в 2014 году в результате украинской агрессии.

- По данному факту (гибель людей - авт.) Генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело в ходе расследования которого проходит эксгумация. По нашим данным, здесь находятся останки 58-60 человек. Все действия ведутся в пределах уголовно-процессуального кодекса, - заявил заместитель начальника отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества Следственного управления Генпрокуратуры Виктор Гаврилов. - После извлечения останков будет проведена судебно-медицинского экспертиза. Будут выявляться родственники погибших, которые в ходе рассмотрения уголовного дела будут признаны потерпевшими. Дело будет расследоваться.

За первые два дня работ планируют поднять десять тел. На данный момент из захоронения уже извлекли шесть гробов с останками.

В состав поисково-эксгумационной группы вошли пять человек - сотрудники Управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке и патриотическому воспитанию при Главе Донецкой Народной Республики, которые прошли специальное обучение и имеют сертификаты международного образца.

После эксгумации останки будут направлены в Республиканское бюро медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики для экспертизы. В дальнейшем полученные образцы сравнят с генетическими данными родственников лиц, пропавших без вести в этом районе. Идентифицированные останки будут переданы семьям для захоронения.

В ДНР приступили к эксгумации тел из стихийных безымянных могил Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР приступили к эксгумации тел из стихийных безымянных могил Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Первые вскрытия захоронений проходят на кладбище поселка Овсяное в городе Снежное Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Наша цель - установить местонахождение пропавших людей, что позволит облегчить страдания их родственников и достойно увековечить память погибших, - отметила Дарья Васильевна.

Уполномоченный по правам человека в Республике отметила, что участие Украины в вопросе поиска без вести пропавших лиц в Донбассе позволило бы ускорить завершение данного процесса, однако Киев бездействует. Несмотря на то, что в 2019 году на Украине приняли закон «О пропавших без вести» - к работе комиссия не приступила.

- Хотелось бы, чтобы наши оппоненты не политизировали сугубо гуманитарную тему и, если бы мы могли бы привлечь их, мы бы в два раза быстрее сделали очень большую часть работы, - говорит Дарья Васильевна.

В ДНР приступили к эксгумации тел из стихийных безымянных могил Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Первые вскрытия захоронений проходят на кладбище поселка Овсяное в городе Снежное Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ходе поисковых работ на территории республики с 2014 года было обнаружено порядка 130 мест захоронения без вести пропавших лиц. Погибшими найдены 253 человека. В настоящий момент остается неизвестным местонахождение еще 354 человек.

Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения Республики Дмитрий Калашников рассказал, что уже сейчас ведется работа по созданию банка данных посмертного ДНК погибших в ходе конфликта и прижизненного ДНК людей, чьи родственники без вести пропали.

- Этот банк будет объединен с банком данных ЛНР. Были такие случаи, когда луганчане были здесь и наоборот. Будет бОльшая вероятность совпадений. Мы ждем людей, которые разыскивают пропавших без вести родственников. Мы всегда говорили и говорим – приходите и сдавайте биологический материал. Даже сегодня сюда приходили люди, которые по именам знают тех, кто там захоронен, но свидетельств о смерти у них нет. В таких ситуациях дети не могут получать выплаты по потере кормильца и другие социальные выплаты.

Дмитрий Калашников Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Дмитрий Калашников уточняет, что в работе используется международный опыт.

- До этого я неоднократно бывал на различных конференциях, присутствовал при эксгумациях, которые проводил Международный комитет Красного Креста в Абхазии. Это нужно делать именно сейчас, а не через 20-30 лет, потому что умирают родственники, меняют место жительства. Тяжело будет найти совпадения.

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