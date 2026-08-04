Социальный контракт позволяет получить денежную помощь для поиска работы при условии регистрации в центре занятости. Фото: Архив Минтруда ДНР

В региональном Министерстве труда и социальной защиты рассказали, в каких случаях можно получить материальную помощь по социальному контракту в ДНР в 2026 году.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ В ДНР В 2026 ГОДУ: КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОМОЩЬ И КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

В Минтруда сообщили, что социальный контракт является особым видом поддержки малообеспеченных граждан. Помощь со стороны государства предоставляется в трех случаях: для поиска работы, на преодоление трудной жизненной ситуации, а также на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности.

Для заключения социального контракта следует обратиться в отделение социальной защиты населения по месту регистрации. Сотрудники окажут поддержку в подготовке документов и ответят на все вопросы.

Важным условием предоставления помощи являются размеры доходов семьи или одиноко проживающего гражданина. Они должны быть в расчете на каждого человека ниже прожиточного минимума в ДНР. В 2026 году его величина составляет 17 803 рубля.

Поэтому в любом случае потребуются документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи в денежной и натуральной форме, в том числе от имущества, принадлежащего на праве собственности. Учитываются доходы за три последних календарных месяца, предшествующих одному календарному месяцу перед месяцем подачи заявления (если заявление подается в августе, то учитываются доходы за апрель-июнь);

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ В ДНР В 2026 ГОДУ: СРОКИ ДЕЙСТВИЯ И РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ

Социальный контракт по поиску работы заключается на срок от 3 до 9 месяцев не чаще одного раза в год. Предусматриваются четыре выплаты. 19 405 рублей соискатель получит после подписания документа и регистрации в центре занятости. Следующие три выплаты в том же размере будут сделаны в течение трех месяцев после трудоустройства.

Ежемесячная выплата в 19 405 рублей предусмотрена и для тех, кто преодолевает трудную жизненную ситуацию. Помощь можно получать не более чем на полгода при выполнении условий программы социальной адаптации.

Контракт с индивидуальным предпринимателем или самозанятым гражданином заключается на срок не более 12 месяцев. Можно рассчитывать на разовую помощь в размере до 350 тысяч рублей. Конкретная сумма определяется сметой затрат по программе социальной адаптации. Полученные средства можно потратить на аренду помещения, покупку оборудования и расходных материалов.

С 1 января 2026 года помощь на обучение или ведение индивидуальной предпринимательской деятельности предусмотрена для ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции (СВО). Важное отличие такого социального контракта от обычного в том, что не оценивается среднедушевой доход семьи.

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