Какую социальную помощь можно оформить в МФЦ ДНР с 1 июля 2026 года

В офисах МФЦ расширили перечень услуг для жителей. Фото: ГБУ «МФЦ ДНР»

Жители ДНР получили возможность оформить с 1 июля 2026 году через МФЦ социальную помощь, которая предоставляется Министерством труда и социальной защиты.

УСЛУГИ В МФЦ ДНР: КАКУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ МОЖНО ОФОРМИТЬ С 1 ИЮЛЯ 2026 ГОДА

В учреждении «МФЦ ДНР» рассказали, что в числе новых услуг предоставление:

- социальной помощи гражданам, жилье которых утрачено или повреждено, а также утратившим имущество первой необходимости в результате боевых действий на территории ДНР;

- ежемесячной денежной выплаты Героям ДНР и членам семей умерших или погибших Героев Республики;

- социальной помощи на основании социального контракта.

Получить помощь можно в любом ближайшем офисе МФЦ.

В отношении жилья и имущества действуют четыре категории услуги:

1. Предоставление социальной поддержки за поврежденное жилое помещение на приобретение нового жилого помещения или строительство жилого дома.

2. Предоставление социальной поддержки за поврежденное жилое помещение.

3. Получение социальной поддержки за утраченное имущество первой необходимости.

4. Получение социальной поддержки за утраченное или поврежденное жилое помещение в многоквартирном доме.

Важно знать, что за один прием в МФЦ можно оформить категорию услуги №3 совместно с любой другой из списка. Перечень необходимых документов может быть расширен или скорректирован в зависимости от специфики вашей ситуации.

Получить государственную поддержку в виде социального контракта могут семьи и одиноко проживающие граждане с доходом ниже прожиточного минимума (в 2026 году в ДНР он составляет 17 803 рубля), а с 2026 года — также ветераны боевых действий и участники СВО.

Социальный контракт заключается с органом социальной защиты населения и помогает найти работу, открыть собственное дело, преодолеть трудную жизненную ситуацию.

УСЛУГИ В МФЦ ДНР В 2026 ГОДУ: КАК ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О РАБОТЕ ОФИСОВ

Получить актуальную информацию о режиме работы каждого офиса вы можете на официальном сайте ГБУ «МФЦ ДНР» и в чат-боте мессенджера MAX.

Также голосовой помощник МФЦ ДНР 119 работает 24/7 без выходных и перерывов. Звоните, чтобы:

- узнать адрес и график работы отделения;

- получить перечень услуг;

- записаться на прием;

- проверить, готовы ли документы.

Для звонков из других регионов РФ: +7 (856) 335-68-17.

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