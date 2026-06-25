Пострадавшим жителям ДНР повысили компенсационные выплаты. Фото: Архив Минздрава ДНР

В Народном Совете приняли новый региональный закон о выплатах, которые получат пострадавшие от обстрелов ВСУ мирные жители в ДНР в 2026 году.

ВЫПЛАТЫ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ОБСТРЕЛОВ ВСУ МИРНЫМ ЖИТЕЛЯМ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАКОЙ РАНЬШЕ ДЕЙСТВОВАЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Напомним, что ранее в ДНР компенсация за вред жизни и здоровью граждан, пострадавших от агрессии ВСУ, выплачивалась на основании Закона № 15-5 ВС от 26 июня 2014 года «О неотложных мерах социальной защиты граждан, проживающих на территории Донецкой Народной Республики в условиях агрессии Вооруженных Сил и вооруженных формирований Украины».

После принятия ДНР в состав Российской Федерации в 2022 году был установлен трехлетний переходный период, когда продолжали действовать нормативные правовые акты ДНР.

1 января 2026 года переходный период был завершен, и действие Закона № 15-5 ВС прекращено. Взамен в Министерстве труда и социальной защиты ДНР разработали проект нового регионального закона, который и был принят Народным Советом 25 июня 2026 года.

- Принятие закона обусловлено необходимостью установления мер социальной поддержки наших земляков, пострадавших от агрессии ВСУ, - заявил на заседании Народного Совета министр труда и социальной защиты ДНР Алексей Исаев.

Он отметил, что благодаря закону, будет значительно повышен уровень социальной защиты мирных граждан, проживающих в условиях боевых действий в Донецкой Народной Республике.

ВЫПЛАТЫ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ОБСТРЕЛОВ ВСУ МИРНЫМ ЖИТЕЛЯМ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАКУЮ КОМПЕНСАЦИЮ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ НОВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Закон ДНР № 304РЗ от 25 июня 2026 года «О социальной защите лиц, пострадавших от агрессии Вооруженных Сил и вооруженных формирований Украины» устанавливает выплаты в таких размерах:

1) лицам, из числа гражданского населения, получивших увечья (ранение, контузию, травму) на территории ДНР в период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года, следующих степеней тяжести:

- легкой – 100 000 рублей,

- средней – 100 000 рублей,

- тяжелой – 500 000 рублей;

2) членам семей погибших и умерших на территории ДНР гражданских лиц в период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года – 500 000 рублей;

3) лицам, из числа гражданского населения, получивших увечья (ранение, контузию, травму) на территории ДНР с 1 января 2026 года, следующих степеней тяжести:

- легкой – 300 000 рублей,

- средней – 600 000 рублей,

- тяжелой – 600 000 рублей;

4) членам семей погибших и умерших на территории ДНР гражданских лиц с 1 января 2026 года – 1 500 000 рублей.

Для оформления выплат следует обратиться в отделение социальной защиты населения по месту жительства.

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