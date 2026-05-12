При значительных разрушениях жители ДНР получают компенсацию в размере 51 500 рублей за квадратный метр общей площади утраченного дома

Правительство ДНР упростило получение компенсации за утраченное в зоне боевых действий жилье.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА УТРАЧЕННОЕ ОТ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЖИЛЬЕ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАК И ДЛЯ КОГО УПРОСТИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПЛАТ

Важные изменения были внесены в постановление Правительства ДНР от 7 августа 2023 г. № 61-1 «О реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате боевых действий, а также утративших имущество первой необходимости в результате боевых действий на территории ДНР». Соответствующее постановление Правительства республики № 37-3 было принято 7 мая 2026 года.

- Упрощаем получение компенсаций жителям освобожденных населенных пунктов. Многие из них по-прежнему находятся в зоне боевых действий, поэтому провести обследование жилых помещений там не предоставляется возможным. Приняли решение назначать выплаты за утраченное помещение, в том числе за полностью утраченное имущество первой необходимости без акта обследования, - сообщил председатель Правительства ДНР Андрей Чертков.

Также стало проще подать документы на оформление компенсационных выплат. Сделать это теперь можно не только в отделении соцзащиты, но и в любом офисе МФЦ либо в режиме онлайн через портал «Госуслуги».

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА УТРАЧЕННОЕ ОТ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЖИЛЬЕ В ДНР В 2026 ГОДУ: ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства ДНР № 61-1 устанавливает порядок оформления и получения компенсаций за жилье и имущество. В документе четыре приложения, каждое из которых касается социальной поддержки в определенной ситуации:

- Приложение 1 – в случае потери индивидуального жилого дома;

- Приложение 2 – в случае, когда пострадал индивидуальный жилой дом;

- Приложение 3 – в случае, когда гражданин полностью или частично лишился имущества первой необходимости;

- Приложение 4 – в случае, когда полностью разрушена или частично пострадала квартира в многоквартирном доме (МКД).

Компенсация выплачивается пострадавшим по их заявлению, которое имеет определенную форму для заполнения. Раньше для этого нужно было лично обратиться в любое отделение социальной защиты независимо от места нахождения поврежденного или утраченного жилья. Теперь у жителей появилась возможность подать документы в ближайшем для них многофункциональном центре или дистанционно через интернет.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА УТРАЧЕННОЕ ОТ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЖИЛЬЕ В ДНР В 2026 ГОДУ: КТО ИМЕЕТ ПРАВО

Право на компенсацию имеют собственники утраченных домов и граждане, у которых имеются документы для госрегистрации права собственности на утраченные дома. Однако в выплате откажут, если у этих людей есть в собственности другое пригодное для проживания жилое помещение общей площадью больше 33 кв. м или доля больше 33 кв. м в общей собственности.

Также компенсация положена жителям, которые зарегистрированы или признаны судом постоянно проживающими в утраченном или поврежденном жилье. Но при условии, что у них нет в собственности другого пригодного для проживания жилого помещения.

Еще в этом списке потерявшие жилье граждане, право которых на получение компенсации установлено вступившим в законную силу судебным решением.

Важно знать, что компенсацию дают один раз в отношении одного утраченного жилого дома или квартиры. Если у вас пострадали от обстрелов два или больше объекта недвижимости, то придется выбирать, за которое получить деньги.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА УТРАЧЕННОЕ ОТ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЖИЛЬЕ В ДНР В 2026 ГОДУ: ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Рассмотрением документов занимаются комиссии по установлению причиненного ущерба жилым помещениям в результате боевых действий на территории ДНР. Они созданы при каждой местной администрации. Выплату компенсаций координирует Министерство труда и социальной защиты ДНР. При нем работает межведомственная комиссия, которая рассматривает обращения жителей населенных пунктов, где временно отсутствуют органы местного самоуправления. Уже приняты решения по почти двум с половиной тысячам заявлений.

В комиссиях не только изучают факты и оценивает степень ущерба, но и ищут оптимальные варианты помощи с учетом конкретных обстоятельств и потребностей пострадавших людей. В частности, возможно ли технически восстановить поврежденное жилье. Если нет, то какое оказать содействие в приобретении нового помещения или поддержку при строительстве индивидуального жилого дома.

Повреждения должен подтверждать акт осмотра, который проводят сотрудники «Роскадастра», распорядительный акт местной администрации о сносе объекта или акт комиссии.

Теперь жителям прифронтовых населенных пунктов больше не нужно ждать акта осмотра жилья.

Граждане, жилье которых было разрушено или пострадало из-за боевых действий, также имеют право на компенсацию за утраченное имущество. Речь идет только о вещах первой необходимости. Это холодильник, газовая плита, электроплита, шкаф для посуды, стол и стул, кровать и диван, телевизор, насос для подачи воды, водонагреватель и отопительный котел.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА УТРАЧЕННОЕ ОТ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЖИЛЬЕ В ДНР В 2026 ГОДУ: РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ

Компенсацию за жилье рассчитывают по специальной формуле. Утраченным считается дом, который получил повреждения больше 50% конструктивных элементов.

При значительных разрушениях выплата составляет 51 500 рублей за квадратный метр общей площади утраченного дома или квартиры.

При определении размера компенсации действуют следующие нормативы жилой площади: 33 кв. м - для одиноко проживающих, 42 кв. м - для семьи из двух человек, 18 кв. м на каждого члена семьи - для семей из трех человек и более.

Выплата на капитальный ремонт одного квадратного метра поврежденного жилья равна 9 тысячам рублей.

Размер компенсации за утраченное имущество составляет 100 тысяч рублей на человека за полностью утраченное имущество и 50 тысяч рублей – за частично утраченное (не менее трех предметов из перечня).

Как упростили процедуру признания украинских документов на недвижимость в ДНР в 2026 году

В республиканском Минимущества рассказали об упрощении процедуры признания украинских документов на недвижимость в ДНР в 2026 году