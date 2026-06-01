В отделениях социальной защиты населения сотрудники помогут ветеранам составить программу социального контракта. Фото: Архив Минтруда ДНР

В региональном Министерстве труда и социальной защиты рассказали о социальном контракте для ветеранов боевых действий и участников СВО в ДНР в 2026 году.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И УЧАСТНИКОВ СВО В ДНР В 2026 ГОДУ: В ЧЕМ ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ

Министр труда и социальной защиты ДНР Алексей Исаев сообщил, что социальный контракт для ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции (СВО) - новая мера поддержки в рамках нацпроекта «Семья». Контракт заключается однократно для обучения или ведения индивидуальной предпринимательской деятельности.

- Эта инициатива разработана по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и направлена на реальную помощь тем, кто защищал нашу Родину, - отметил руководитель социального ведомства.

Новый вид социального контракта начал действовать с 1 января 2026 года в соответствии с Федеральным законом от 28.11.2025 года №439-ФЗ. Главное его отличие от обычного соцконтракта в том, что не оценивается среднедушевой доход семьи. Мера выступает именно как форма поддержки и признания заслуг участников СВО, а не только помощь малоимущим.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И УЧАСТНИКОВ СВО В ДНР В 2026 ГОДУ: УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И РАЗМЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Получить поддержку в нашем регионе могут ветераны боевых действий и участники СВО, уволенные с военной службы и официально признанные безработными или ищущими работу. Также обязательным условием является проживание заявителя и членов его семьи на территории ДНР.

Ветеран может получить до 350 тыс. рублей на период до 12 месяцев. Конкретная сумма и временные рамки зависят от программы социальной адаптации. Она предусматривает ряд обязательных мероприятий.

Средства можно направить:

- на покупку оборудования, инструментов и техники;

- на аренду помещения, закупку сырья и товаров;

- на создание сайта и рекламу;

- на оплату обучения или переобучения, в том числе повышения квалификации для работы или запуска своего проекта.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И УЧАСТНИКОВ СВО В ДНР В 2026 ГОДУ: КАК ОФОРМИТЬ

Для получения подробной информации и подачи заявления следует обратиться в органы социальной защиты населения по месту регистрации.

Ветерану нужно предоставить паспорт и документы, подтверждающие участие в СВО и демобилизацию.

Сотрудники соцзащиты помогут подготовить все необходимые документы и составить программу соцконтракта: бизнес-план или план обучения с указанием курса и ожидаемого результата.

Важно знать, что расходы по соцконтракту контролируются. Ветеран обязан подтвердить целевое использование средств чеками, договорами и актами. Если бизнес запущен, обучение пройдено и цели контракта достигнуты, то обязательства считаются исполненными.

