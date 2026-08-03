По социальному контракту предприниматель может рассчитывать на разовую помощь в размере до 350 тысяч рублей. Фото: Архив Минтруда ДНР

В региональном Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как получить материальную помощь для индивидуальной предпринимательской деятельности по социальному контракту в ДНР в 2026 году.

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В Минтруда сообщили, что социальный контракт является особым видом поддержки малообеспеченных граждан. Важным условием предоставления помощи являются размеры доходов семьи или одиноко проживающего гражданина. Они должны быть в расчете на каждого человека ниже прожиточного минимума в ДНР. В 2026 году его величина составляет 17 803 рубля.

Социальный контракт с индивидуальным предпринимателем или самозанятым гражданином заключается на срок не более 12 месяцев. Можно рассчитывать на разовую помощь в размере до 350 тысяч рублей. Конкретная сумма определяется сметой затрат по программе социальной адаптации. Полученные средства можно потратить на аренду помещения, покупку оборудования и расходных материалов.

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Для заключения социального контракта следует обратиться в отделение социальной защиты по месту регистрации.

От гражданина потребуются помимо заявления и анкеты следующие документы:

- паспорт заявителя и членов его семьи;

- СНИЛС и ИНН;

- документы, подтверждающие родство членов семьи, проживающих с заявителем - свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельства о рождении детей;

- документы, подтверждающие доходы всех членов семьи или одинокого заявителя за 3 последних календарных месяца, предшествующих одному календарному месяцу перед месяцем подачи заявления (если заявление подается в августе, то учитываются доходы за апрель-июнь);

- копия трудовой книжки, другие сведения о трудовой деятельности;

- сведения о банковском счете заявителя;

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

После подачи документов предприниматель совместно с сотрудником соцслужбы готовят программу социальной адаптации, проект социального контракта. Дополнительно составляется бизнес-план. Также следует пройти тестирование для определения предпринимательских компетенций.

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