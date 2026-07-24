Материальную помощь для поиска работы выплатят после подписания контракта и регистрации в центре занятости. Фото: Архив Минтруда ДНР

В региональном Министерстве труда и социальной защиты рассказали, какую материальную помощь можно получить для поиска работы по социальному контракту в ДНР в 2026 году.

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В Минтруда сообщили, что социальный контракт является особым видом поддержки малообеспеченных граждан. Важным условием предоставления помощи являются размеры доходов семьи или одиноко проживающего гражданина. Они должны быть в расчете на каждого человека ниже прожиточного минимума в ДНР. В 2026 году его величина составляет 17 803 рубля.

Социальный контракт по поиску работы заключается на срок от 3 до 9 месяцев не чаще одного раза в год. Предусматриваются четыре выплаты. 19 405 рублей соискатель получит после подписания документа и регистрации в центре занятости. Следующие три выплаты в том же размере будут сделаны в течение трех месяцев после трудоустройства.

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Для заключения социального контракта следует обратиться в отделение социальной защиты населения по месту регистрации или в офис МФЦ.

От гражданина потребуются помимо заявления и анкеты следующие документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, содержащий сведения о месте жительства гражданина в ДНР;

- СНИЛС и ИНН;

- документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи в денежной и натуральной форме, в том числе от имущества, принадлежащего на праве собственности. Учитываются доходы за три последних календарных месяца, предшествующих одному календарному месяцу перед месяцем подачи заявления (если заявление подается в июле, то учитываются доходы за март-май);

- копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности;

- сведения о банковском счете;

- справка из центра занятости о постановке на учет;

- документ об образовании или о квалификации.

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