«Они хотели жить и имели на это полное право»: В ДНР почтили память погибших детей Донбасса

В городах Донбасса вспоминают тех, чьи судьбы оборвались слишком рано. Фото: ТГ/Волошин

В ДНР прошли памятные мероприятия, посвященные детям, погибшим в результате конфликта в Донбассе. Трагедию, затронувшую сотни семей, в Республике воспринимают не как сухие цифры, а как личную боль и незаживающую рану общества.

По официальным данным, с 2014 года в Донбассе в результате атак ВСУ погибли более 250 детей, еще свыше 1050 получили ранения. Эти цифры озвучил сенатор России от ДНР Александр Волошин, подчеркнув, что за каждой из них - человеческая история, оборвавшаяся слишком рано.

- Это не сухая статистика - это не состоявшиеся судьбы, - заявил Волошин.

Он напомнил, что дети не принимали никаких решений и не делали выбора. Их мир был простым и понятным: детский сад, школа, игры во дворе, первые мечты и планы на будущее.

- Они хотели жить и имели на это полное право, - подчеркнул сенатор.

Особую горечь вызывает тот факт, что удары наносились по местам, где детям положено быть в безопасности: по школам, больницам, жилым кварталам. «Там, где дети по определению беззащитны», - отметил Волошин.

По его словам, такие атаки - не случайность и не ошибка, а сознательная практика киевского режима, в рамках которой человеческая жизнь, в том числе детская, становится инструментом давления.

Следы этой трагедии видны повсюду: в опустевших дворах, где больше не слышен детский смех, на игровых площадках, куда уже никто не выйдет, в именах, высеченных на мемориалах.

- Мы обязаны говорить об этом - последовательно и ясно. Чтобы в любой стране, на любом языке понимали: речь идет не о цифрах, а о детях, чьи жизни были прерваны. Память о них - это не только скорбь, но и ответственность. Пока мы помним и называем их имена, правда остается живой, - заключил Александр Волошин.

В городах Донбасса вспоминают тех, чьи судьбы оборвались слишком рано. Фото: МАХ/Кольцов

Напомним, что ровно 12 лет назад, 27 июля 2014 года, жители Донбасса пережили «кровавое воскресенье», навсегда разлившее их жизнь на «до» и «после». Мирная Горловка содрогнулась от массированного артиллерийского обстрела ВСУ. Целью атаки стали не военные объекты, а центр города, где в тот момент находились беззащитные люди. В результате этого жестокого преступления погибли 22 человека, включая детей, женщин и пожилых людей. Среди них была и юная мать Кристина Жук, которая погибла с 10-месячной дочкой на руках. Позже ее образ навсегда закрепился в памяти людей как символ трагедии - ее стали называть «Горловской мадонной».

В 2022 году Глава ДНР Денис Пушилин учредил День памяти детей, погибших от агрессии ВСУ в Донбассе. В этот день жители Республики вспоминают каждого ребенка, чья жизнь была трагически оборвана из-за насилия.

В этом году в Донецке молодежь создала инсталляцию с игрушками - тихий и трогательный знак скорби по ушедшим детям. Ранее в городе появилась живая инсталляция из 257 пар обуви: она посвящена маленьким жителям, чью жизнь прервал конфликт. Символично, что первую пару обуви поставил ребенок - это олицетворяет дорогу, которую другой ребенок не успел пройти до конца.

В городах Донбасса вспоминают тех, чьи судьбы оборвались слишком рано. Фото: Министерство молодежной политики ДНР

Дети из ПВР и соццентра Горловки создали 257 бумажных ангелов для музея. Каждый из них - это не просто поделка, а личная история погибшего ребенка, бережно сохраненная в хрупкой фигурке.

В Мариуполе память о погибших детях Донбасса почтили минутой молчания. В музее «Поле Битвы» прошла тематическая акция-реквием - еще одно свидетельство того, как глубоко отзывается эта боль в сердцах жителей разных городов Республики.

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