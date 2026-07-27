В Мариуполе почтили память погибших детей Донбасса

Каждая оборвавшаяся детская жизнь - это незаживающая рана на сердце всего Донбасса. Фото: max.ru/channel_KoltsovAnton

В Мариуполе минутой молчания почтили память детей, ставших жертвами конфликта в Донбассе. В стенах музея «Поле Битвы» прошла тематическая акция-реквием. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

Он напомнил об одной из самых горьких страниц истории - 27 июля 2014 года, когда ВСУ обстреляли жилые кварталы Горловки из установок «Град». Тогда погибли 22 мирных жителя, среди которых было четверо детей.

В 2022 году Глава ДНР учредил День памяти детей, погибших от агрессии ВСУ в Донбассе. В этот день жители Республики вспоминают каждого ребенка, чья жизнь была трагически оборвана из-за насилия.

Антон Кольцов отметил, что за годы конфликта погибли сотни детей Донбасса, а более тысячи получили ранения. По его словам, Мариуполь особенно остро чувствует эту боль: город на собственном опыте познал всю жестокость и бесчеловечность боевых действий.

- Каждая оборвавшаяся из-за обстрелов и бомбежек детская жизнь - это незаживающая рана на сердце всего Донбасса, которую невозможно ни забыть, ни простить, - подчеркнул глава округа.

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