В Донецке молодежь создала инсталляцию с игрушками в память о погибших детях

Глава ДНР Денис Пушилин обратился к жителям Республики в День памяти детей, погибших от рук украинских боевиков. Он напомнил о тех, кто так и не успел стать взрослым, не доучился в школе, не построил песочный замок.
В Донецке молодежь создала пронзительную инсталляцию - игрушки на стульях в актовом зале. В Горловке выступил хор «Росток» с песней «Луч солнца золотого».
Пушилин подчеркнул, что мы не имеем права забыть ни одной улыбки, ни одной разбитой мечты.
- Наша общая ответственность - остановить тех, кто развязал преступную войну против мирного населения. И всеми силами приближать Победу. Только так мы сможем оградить детей от ужасов войны, - сказал Глава ДНР.
Ранее сообщалось, что дети из ПВР и соццентра Горловки создали 257 бумажных ангелов для музея. Акция прошла в преддверии Дня памяти детей - жертв войны в Донбасс.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР прошла акция «Незавершенный путь» в память о детях, погибших в Донбассе
В Донецке развернули живую инсталляцию из 257 пар обуви в память о погибших детях (подробнее)