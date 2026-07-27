В Донецке молодежь создала инсталляцию с игрушками в память о погибших детях. Фото: ТГ/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин обратился к жителям Республики в День памяти детей, погибших от рук украинских боевиков. Он напомнил о тех, кто так и не успел стать взрослым, не доучился в школе, не построил песочный замок.

В Донецке молодежь создала пронзительную инсталляцию - игрушки на стульях в актовом зале. В Горловке выступил хор «Росток» с песней «Луч солнца золотого».

Пушилин подчеркнул, что мы не имеем права забыть ни одной улыбки, ни одной разбитой мечты.

- Наша общая ответственность - остановить тех, кто развязал преступную войну против мирного населения. И всеми силами приближать Победу. Только так мы сможем оградить детей от ужасов войны, - сказал Глава ДНР.

Ранее сообщалось, что дети из ПВР и соццентра Горловки создали 257 бумажных ангелов для музея. Акция прошла в преддверии Дня памяти детей - жертв войны в Донбасс.

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