Дети из ПВР и соццентра Горловки создали 257 бумажных ангелов для музея. Фото: Минмол ДНР

В преддверии Дня памяти детей - жертв войны в Донбассе сотрудники «Движения Первых» провели мастер-класс для детей, проживающих в пункте временного размещения, и воспитанников социального центра Горловки. 25 ребят из соццентра и пять маленьких жителей ПВР вместе с ведущим изготовили 257 бумажных ангелов. Об этом «КП Донецк» сообщили в Минмоле ДНР.

Каждый ребенок вложил в поделку свет памяти о тех, кого они никогда не знали, но кого считают важным не забывать. Все работы бережно упаковали и отправили в музейную комнату «Солнечный круг» в Горловке, посвященную погибшим детям Донбасса.

К акции присоединились и мамы. Девушка с годовалой дочкой Кирой дополнила композицию из свечей и ангелов последним символом. Акция прошла в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

- Считаю, что такие акции нужно проводить чаще: чтобы люди помнили, чтобы память передавалась из рук в руки, а для наших детей это оставалось историей, а не жизнью, - подчеркнула Анастасия Азеева, участница акции.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР прошла акция «Незавершенный путь» в память о детях, погибших в Донбассе

В Донецке развернули живую инсталляцию из 257 пар обуви в память о погибших детях (подробнее)