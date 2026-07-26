В ДНР прошла акция «Незавершенный путь» в память о детях, погибших в Донбассе. Фото: Минмол ДНР

В Центральном парке имени Щербакова развернулась живая инсталляция «Незавершенный путь». Первую пару обуви поставил ребенок - это стало символом дороги, которую другой ребенок не успел пройти до конца. Об этом «КП Донецк» сообщили в Миномоле ДНР.

Следом жители Донецка начали приносить свои пары: сандалии, кроссовки, шлепанцы, сапожки, туфельки. Так на глазах у горожан вырос живой мемориал из 257 пар обуви - ровно столько детей официально погибло в Донбассе из-за действий киевского режима. Центральная часть парка превратилась в аллею скорби, имена детей транслировали на экране.

В акции участвовали и дети. 15-летняя Майя Беспалова вместе с младшим братом Егором поправляли пары обуви, будто боясь потревожить память тех, кого уже нет с нами.

- Это такое мероприятие, которое мы проводим с дрожью, со слезами на глазах, потому что у нас погибли 257 детей - это официальная цифра. Но опять же, мы ещё не знаем, сколько детей погибли от украинских обстрелов в городах и районах, которые сейчас освобождают российские военные, - сказал министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский.

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