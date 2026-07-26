Донецкий завод высоковольтных опор запустил цех горячего цинкования

Министр промышленности и торговли ДНР Гурген Малхасян посетил Донецкий завод высоковольтных опор, которое производит металлические конструкции. Завод запустил цех горячего цинкования, который не работал больше восьми лет. Весной отремонтировали и оснастили современным оборудованием лабораторию механических испытаний и химических исследований. В мае она прошла аттестацию.
С июня заработала линия по производству многогранных опор освещения. Весной начали выпуск дорожного барьерного ограждения и граненых опор. Предприятие также получило аттестацию от ПАО «Россети» на изготовление металлических решетчатых опор.
Малхасян отметил, что предприятия Республики активно интегрируются в общероссийскую повестку, создают рабочие места и укрепляют промышленную инфраструктуру.
Ранее сообщалось, что на Ясиноватском машиностроительном заводе наладят производство шахтной крепи по новым технологиям, переданным китайской компанией.
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