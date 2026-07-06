Шахтное оборудование по китайским технологиям будут производить в ДНР. Фото: Пресс-служба ПГ «Родина»

На Ясиноватском машиностроительном заводе наладят производство шахтной крепи по новым технологиям, переданным китайской компанией Shandong Mining Machinery Group. Об этом сообщили в промышленной группе «Родина». Партнерство позволит существенно модернизировать техническую базу угольных предприятий Донбасса и повысить безопасность горняков при подземных работах.

В рамках соглашения специалисты промышленной группы «Родина», Ясиноватского завода и производственной компании «Горные машины» посетили Китайскую Народную Республику. Целью поездки стал обмен инженерным опытом и официальная приемка пилотной секции механизированной крепи, предназначенной для предотвращения обрушений породы. Первое такое высокотехнологичное оборудование изготовлено для двенадцатой лавы луганской шахты «Белореченская» и поступит на предприятие уже в текущем году.

Шахтное оборудование по китайским технологиям будут производить в ДНР. Фото: Пресс-служба ПГ «Родина»

Директор по развитию Ясиноватского машиностроительного завода Андрей Хлыстик выразил уверенность, что успешный запуск пилотного проекта станет ориентиром для всей угольной промышленности региона. Он особо подчеркнул, что крепь изготавливается не по стандартным шаблонам, а проектируется строго под уникальные горно-геологические условия конкретной донбасской шахты. В дальнейшем выпуск этого сложного оборудования будет полностью локализован в Ясиноватой, что укрепит статус завода как одного из ключевых производителей горнопроходческой техники на пространстве СНГ.

Акционер промышленной группы «Родина» Александр Клименко отметил важность перехода проекта от чертежей к готовому изделию, которое можно лично осмотреть и принять в эксплуатацию.

- Уже в этом году оборудование поступит на шахту и будет служить на благо Донбасса, привнося в каждый дом свет и тепло. Потому что наш уголь лежит в основе производства электрической и тепловой энергии региона, - сказал он.

Специалисты также обратили внимание на символический характер этого сотрудничества. Если в прошлом веке именно донбасские инженеры помогали Китаю осваивать передовые угольные технологии, то теперь уже китайская сторона делится опытом с машиностроителями Донбасса. Новая механизированная крепь оснащена современной электрогидравлической системой управления и элементами автоматизации, что кардинально меняет как условия работы оператора, так и всю организацию производственного процесса в шахте.

Ранее сообщалось, что Донецкий завод высоковольтных опор запустил производство горячего оцинкования. Более четырех тысяч тонн металлоконструкций отгружено из ДЗВО для восстановления энергетики ДНР.

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