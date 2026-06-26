Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 июня 2026 14:54

Донецкий завод высоковольтных опор запустил производство горячего оцинкования

Более четырех тысяч тонн металлоконструкций отгружено из ДЗВО для восстановления энергетики ДНР
Владислав ГУЩИН
Участники конгресса «Дороги Донбасса» посетили Донецкий завод высоковольтных опор. Фото: «Мостовик»

Участники конгресса «Дороги Донбасса» посетили Донецкий завод высоковольтных опор. Фото: «Мостовик»

В рамках второго дня II Конгресса «Дороги Донбасса - 2026» участники посетили Донецкий завод высоковольтных опор (ДЗВО). Делегация гостей ознакомилась с производственными возможностями и мощностями этого предприятия.

Участники конгресса «Дороги Донбасса» посетили Донецкий завод высоковольтных опор. Фото: «Мостовик»

Участники конгресса «Дороги Донбасса» посетили Донецкий завод высоковольтных опор. Фото: «Мостовик»

Как сообщили в компании «Мостовик», завод был основан в 1943 году как сварочная мастерская для восстановления линий электропередачи на базе треста «Донбассмережабуд». К 1960-м годам ДЗВО стал лидером отрасли: здесь заработал первый в СССР цех горячего цинкования (1963 год), продукция экспортировалась в 35 стран мира (включая проект Асуанской ГЭС), а на опорах завода была построена первая в мире ЛЭП 1150 кВ. После остановки в 2014 году предприятие возродилось в 2025 году, а в феврале 2026 года здесь запустили собственное производство горячего оцинкования. К настоящему времени ДЗВО уже поставил свыше четырех тысяч тонн металлоконструкций для восстановления энергетических объектов региона.

Участники конгресса «Дороги Донбасса» посетили Донецкий завод высоковольтных опор. Фото: «Мостовик»

Участники конгресса «Дороги Донбасса» посетили Донецкий завод высоковольтных опор. Фото: «Мостовик»

В ходе визита гости осмотрели современное оборудование предприятия, включая установки лазерной и плазменной резки. Участникам продемонстрировали автоматические линии сварки многогранных опор и изготовления дорожных ограждений, первую аккредитованную в ДНР испытательную лабораторию, цех горячего цинкования с полным циклом обработки, а также белую эстакаду готовой продукции.

Участники конгресса «Дороги Донбасса» посетили Донецкий завод высоковольтных опор. Фото: «Мостовик»

Участники конгресса «Дороги Донбасса» посетили Донецкий завод высоковольтных опор. Фото: «Мостовик»

Выпускаемые на заводе изделия уже находят практическое применение в регионе. Так, компания «Мостовик» использует барьерные ограждения и опоры освещения производства ДЗВО при строительстве и ремонте объектов дорожной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что столица ДНР стала площадкой для проведения уже второго Всероссийского конгресса «Дороги Донбасса – 2026». В этот раз участниками масштабного события стали более 300 человек с разных регионов России.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Передовые разработки и инновационные подходы: В Донецке обсудили будущее дорожной отрасли Донбасса

В Донецке состоялся Всероссийский конгресс «Дороги Донбасса» (подробнее)