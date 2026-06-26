Донецкий завод высоковольтных опор запустил производство горячего оцинкования

Участники конгресса «Дороги Донбасса» посетили Донецкий завод высоковольтных опор. Фото: «Мостовик»

В рамках второго дня II Конгресса «Дороги Донбасса - 2026» участники посетили Донецкий завод высоковольтных опор (ДЗВО). Делегация гостей ознакомилась с производственными возможностями и мощностями этого предприятия.

Участники конгресса «Дороги Донбасса» посетили Донецкий завод высоковольтных опор. Фото: «Мостовик»

Как сообщили в компании «Мостовик», завод был основан в 1943 году как сварочная мастерская для восстановления линий электропередачи на базе треста «Донбассмережабуд». К 1960-м годам ДЗВО стал лидером отрасли: здесь заработал первый в СССР цех горячего цинкования (1963 год), продукция экспортировалась в 35 стран мира (включая проект Асуанской ГЭС), а на опорах завода была построена первая в мире ЛЭП 1150 кВ. После остановки в 2014 году предприятие возродилось в 2025 году, а в феврале 2026 года здесь запустили собственное производство горячего оцинкования. К настоящему времени ДЗВО уже поставил свыше четырех тысяч тонн металлоконструкций для восстановления энергетических объектов региона.

Участники конгресса «Дороги Донбасса» посетили Донецкий завод высоковольтных опор. Фото: «Мостовик»

В ходе визита гости осмотрели современное оборудование предприятия, включая установки лазерной и плазменной резки. Участникам продемонстрировали автоматические линии сварки многогранных опор и изготовления дорожных ограждений, первую аккредитованную в ДНР испытательную лабораторию, цех горячего цинкования с полным циклом обработки, а также белую эстакаду готовой продукции.

Участники конгресса «Дороги Донбасса» посетили Донецкий завод высоковольтных опор. Фото: «Мостовик»

Выпускаемые на заводе изделия уже находят практическое применение в регионе. Так, компания «Мостовик» использует барьерные ограждения и опоры освещения производства ДЗВО при строительстве и ремонте объектов дорожной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что столица ДНР стала площадкой для проведения уже второго Всероссийского конгресса «Дороги Донбасса – 2026». В этот раз участниками масштабного события стали более 300 человек с разных регионов России.

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