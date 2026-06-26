Денис Пушилин высоко оценил выставку передовых разработок в сфере дорожного строительства Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке состоялся 2-й Всероссийский конгресс «Дороги Донбасса». Здесь собрались лучшие спецы со всей страны.

Во время конгресса шла выставка передовых разработок в сфере дорожного строительства и управления соответствующей инфраструктурой Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Дончане наладили производство рабочей одежды под брендом «Сделано под обстрелами» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Искусственный интеллект в дорожной сфере во многом незаменим Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ

В начале мероприятия модератор зачитала обращение заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина.

– Президент РФ Владимир Путин поставил задачу привести в нормативное состояние не менее 85% опорных дорог страны. Федеральные и региональные трассы Донбасса и Новороссии к этому показателю максимально близки. Работы по муниципальной сети должны быть усилены, – отметил Марат Шакирзянович.

Глава ДНР Денис Пушилин в транспортном каркасе видит основу для возрождения региона.

Денис Пушилин высоко оценил выставку Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Денис Пушилин высоко оценил выставку Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

– Несмотря на все вызовы, мы проводим колоссальную работу по восстановлению и модернизации транспортного сообщения, активно приводим в порядок дорожное полотно, – подчеркнул он. – По народной программе «Единой России» с 2022 года в Республике отремонтировано около 2,5 тысяч километров дорог. Порядка 900 километров будет восстановлено еще уже до конца этого года. А к 2030 году – более 3,5 тысяч километров с акцентом на улично-дорожную сеть по предложениям жителей.

В Донецке прошел Всероссийский конгресс «Дороги Донбасса» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке прошел Всероссийский конгресс «Дороги Донбасса» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Отдельный приоритет – развитию транспортной инфраструктуры Донецко-Макеевской агломерации.

– Это – сердце Республики с населением порядка 1,5 млн. человек. Наша задача – развивать городскую инфраструктуру так, чтобы жители часами не стояли в пробках. Мы должны внедрять интеллектуальные системы управления движением, строить эффективные развязки, – рассказал Денис Пушилин.

СИСТЕМНЫЙ ИМПУЛЬС

В своем выступлении министр транспорта ДНР Александр Бондаренко сообщил, что раньше была возможность проводить только локальные ремонты дорог. А с 2022 года при поддержке Федерального центра, Президента России и Главы ДНР дорожная отрасль получила системный импульс развития.

Александр Бондаренко Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

– Работы велись фактически в зоне боевых действий, – отметил Александр Бондаренко.

В прошлом году в ДНР отремонтировано свыше 200 километров улично-дорожной сети, которой не уделялось должного внимания еще с 2012 года. Благодаря активному участию регионов-шефов добротные дороги появились в 11 городах и семи районах.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Недавно в ДНР началось внедрение единой интеллектуальной транспортной системы. Видеосъемка 360 градусов, обеспечивающая круговой обзор, позволяет отснять весь профиль дорог. А искусственный интеллект автоматически создаст их виртуальные копии. Что, например, позволит своевременно определять участки, требующие первоочередного включения в программу капремонта. Такая система также будет фиксировать какие-либо повторяющиеся проблемы на том или ином участке дороги и сигнализировать оператору.

– Внедрение интеллектуальной транспортной системы сделает управление дорожным комплексом эффективнее. До конца этого года в ДНР сбираемся установить 10 автоматических дорожных метеостанций, три динамических информационных табло, а также семь пунктов учета интенсивности движения. Внедрить эту систему планируем за два года, – прокомментировал «КП Донецк» директор Службы автомобильных дорог Донбасса Денис Тюрин.

Денис Тюрин Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

При помощи метеопостов спецы будут отслеживать температуру, осадки, а также состояние проезжей части по таким показателям, как сухо, влажно, мокро, лед, снег, реагенты. К тому же система сможет оценивать коэффициент сцепления шин с дорожным покрытием.

Данные с видеокамер будут поступать в дорожный ситуационный центр, что позволит оперативнее реагировать на изменения погодных условий и сразу же направлять спецтехнику.

В Донецке прошел Всероссийский конгресс «Дороги Донбасса» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке прошел Всероссийский конгресс «Дороги Донбасса» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые физкультурно-оздоровительные комплексы и модульные бассейны: Министр спорта и туризма ДНР Максим Швец рассказал, как развивается спортивная инфраструктура региона

Максим Швец в интервью «КП Донецк» сообщил, что жители Республики занимаются 95 видами спорта, а наиболее активно – баскетболом (подробнее)