В ДНР прошел Всероссийский конгресс «Дороги Донбасса – 2026». Фото: ТГ/Бондаренко

Столица Донецкой Народной Республики вновь стала площадкой для проведения уже второго Всероссийского конгресса «Дороги Донбасса – 2026», который проводится по инициативе Главы ДНР Дениса Пушилина. В этот раз участниками масштабного события стали более 300 человек с разных регионов России. Об этом сообщил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.

В ДНР прошел Всероссийский конгресс «Дороги Донбасса – 2026». Фото: ТГ/Бондаренко

- Это событие стало важной платформой для обмена опытом и выработки совместных решений, направленных на развитие дорожного хозяйства и транспортной отрасли, повышение уровня комфорта и безопасности жителей, - говорит Бондаренко.

На конгрессе присутствовал Денис Пушилин, первый заместитель Председателя Правительства ДНР Владислав Очнев, руководители Ассоциации РАДОР и ФАУ «Росдорнии», региональных ведомств, представители ведущих профильных ВУЗов республики и многие другие.

В ДНР прошел Всероссийский конгресс «Дороги Донбасса – 2026». Фото: ТГ/Бондаренко

- Создав актуальную площадку в ДНР мы собрали транспортников и дорожников со всех субъектов РФ, открыли новые горизонты для реализации возможностей в освоении лучших практик в дорожно-транспортном и промышленном секторах, показали образовательные программы наших профильных ВУЗов, направленные на профессиональную подготовку специалистов в сфере дорожного строительства и эксплуатации, - рассказал министр транспорта ДНР.

Свои работы на конгрессе также представили студенты. Как отмечает Бондаренко, проекты не только демонстрируют высокий уровень подготовки молодых специалистов, но и служат основой для внедрения инновационных решений в практику.

В ДНР прошел Всероссийский конгресс «Дороги Донбасса – 2026». Фото: ТГ/Бондаренко

В ДНР прошел Всероссийский конгресс «Дороги Донбасса – 2026». Фото: ТГ/Бондаренко

- Лучшие студенческие проекты были отмечены Дипломами и Сертификатами. Горжусь нашими ребятами, которые проявили свои таланты и стремление к развитию. Их энтузиазм и креативность вдохновляют нас всех, и я уверен, что именно они станут движущей силой перемен в нашей отрасли, - сказал Бондаренко.

Но и это не все. В рамках работы конгресса участники могли познакомиться с уникальными экспонатами дорожной спецтехники, оборудования, которые были представлены не только донецкими производителями, но и работниками отрасли из других регионов.

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