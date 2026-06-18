Новые точки притяжения жилищного строительства: В каких городах ДНР возводят новые дома

В ДНР строители возводят 54 многоквартирных дома. Фото: Минстрой ДНР

В Донецкой Народной Республике не сбавляют темпы строительства жилья. Именно эта отрасль сегодня работает для достижения главной цели - создания комфортных условий для граждан и обеспечения счастливого будущего следующим поколениям.

В ДНР строители возводят 54 многоквартирных дома. Фото: Минстрой ДНР

- В настоящее время вектор развития жилищного строительства заметно сместился. Активное возведение многоквартирных домов и целых современных жилых комплексов теперь переходит в столицу ДНР – Донецк, а также в Макеевку и поселок городского типа Тельманово. Это позволяет создавать новые точки притяжения и развивать инфраструктуру там, где это наиболее востребовано, - рассказали в Министерстве строительства и ЖКХ ДНР.

Там добавили, что в период с 2023 по 2026 год в сфере ипотечного строительства уже введено в эксплуатацию 28 многоквартирных домов.

- Работа не останавливается ни на минуту: прямо сейчас строители возводят 54 многоквартирных дома общей площадью более 800 тысяч квадратных метров – более 11 тысяч квартир. Кроме того, ведется строительство 61 дома блокированной застройки, - рассказали в Минстрое Республики.

В ДНР строители возводят 54 многоквартирных дома. Фото: Минстрой ДНР

В ДНР строители возводят 54 многоквартирных дома. Фото: Минстрой ДНР

Министр строительства и ЖКХ ДНР Владимир Дубовка в свою очередь рассказал о главных целях ведомства.

- Наши главные цели - это благополучие граждан и уверенность в завтрашнем дне. За последние годы мы сделали рывок: только до 2026 года мы ввели в эксплуатацию 28 МКД, а прямо сейчас строим еще 54. Но самое главное - впереди. Наш план до 2030 года предусматривает создание совершенно новой среды проживания: это 400 многоквартирных домов на 4,1 млн кв. м и 3,2 млн кв. м индивидуального жилья. Мы курируем не просто строительство квадратных метров, мы создаем фундамент для счастливой жизни наших детей, - рассказал Дубовка.

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