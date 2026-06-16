Что восстановили в ДНР за первые пять месяцев 2026 года

В ДНР рассказали, что восстановили за первые пять месяцев 2026 года Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр строительства и ЖКХ ДНР Владимир Дубовка на еженедельном оперативном совещании Главы ДНР Дениса Пушилина доложил о работе, проводимой ведомством по основным направлениям, и результатах работы за 5 месяцев 2026 года.

- В 2026 году запланировано провести ремонтно-восстановительные работы на 736 объектах: на 79 объектах работы уже завершены; 440 объектов сейчас находятся в работе; по 217 объектам ведется корректировка проектно-сметной документации, работы начнутся в ближайшее время, – рассказали в Минстрое ДНР.

Там добавили, что в Донецке запланировано восстановление 211 объектов.

– Больше всего объектов планируется восстановить в Петровском (58 МКД и 8 объектов СКБ) и Киевском (51 МКД и 8 объектов СКБ) районах города. С 1 июля запланировано начало проведения работ на 19 объектах Донецка, – рассказал Дубовка.

Продолжается также благоустройство общественных пространств. На текущий год ведомством запланировано обновление 49 таких площадок.

– Ведомством активно ведется работа по направлению благоустройства общественных территорий. На текущий момент заключены 33 соглашения между Минстроем ДНР и муниципалитетами и начаты работы по благоустройству 41 общественной территории в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», – рассказал министр строительства ДНР.

В ведомстве также рассказали и про обслуживание жилищного фонда.

- Ремонт кровель: обновлено покрытие на 609 многоквартирных домах общей площадью более 246 тысяч квадратных метров, что позволило предотвратить протечки в квартирах. Обслуживание инженерных сетей: проведены ремонтные работы на сетях в 5981 доме (протяженностью свыше 54 тысяч метров). Подготовка к отопительному сезону: выполнена промывка систем центрального отопления в 2558 МКД, а также отремонтированы вентиляционные оголовки в 50 домах (150 штук) для безопасности жильцов. А еще приведено в надлежащее техническое состояние 309 единиц лифтового оборудования, – рассказали в Минстрое ДНР.

Помимо этого, специалисты проводят модернизацию инженерных сетей.

- Проведена замена ветхих коммуникаций, что позволило существенно снизить потери воды. В частности, было заменено порядка 34 километров сетей водоснабжения и 3,4 километра тепловых сетей. За отчетный период аварийными службами предприятия «Вода Донбасса» и шеф-регионов было успешно устранено более 11 тысяч порывов, – рассказали в Минстрое Республики.

А еще за 5 месяцев 2026 года в ДНР ввели в эксплуатацию четыре многоквартирных дома, что позволило обеспечить новым жильем сотни семей.

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