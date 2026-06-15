Восстанавливаемый дом на улице Олимпийской в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мариуполе идут восстановительные работы сразу в двух многоквартирных домах на окраине города - домах № 77 и 79 по улице Олимпийской. Значительная часть работ по фасаду и фундаменту здесь выполнена заново - монолитным способом. Внутренние стены и перекрытия - из газобетона и бетона. Сейчас идет устройство последних перекрытий на верхних этажах и кладка стен из газобетона. Все - согласно оригинальному техплану многоквартирного дома постройки 1970-х годов.

Работы по восстановлению домов на улице Олимпийской в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Восстанавливаемый дом на улице Олимпийской в Мариуполе

Работы по восстановлению домов на улице Олимпийской в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Работы по восстановлению домов на улице Олимпийской в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Конструктивную часть мы практически закончили. Остались входные группы - и по конструктиву все. Сейчас уже ведется отделка фасада, - рассказывает начальник участка Артем Речанов. - Ведется отделка мест общего пользования и, в первую очередь, квартир «под ключ» - люди в очереди получат достойные компенсационные квартиры. Планируем до конца лета завершить фасад и конструктив с кровлей, а в сентябре-октябре закончить отделку и сдать дом в эксплуатацию.

Работы по восстановлению домов на улице Олимпийской в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Работы по восстановлению домов на улице Олимпийской в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Особенность проекта в том, что по завершении восстановительных работ по 40 квартир в каждом из домов будут распределены между мариупольцами, стоящими в очереди на получение компенсационного жилья. В квартирах будет выполнен ремонт «под ключ» с укладкой ламината, монтажом навесных потолков, установкой современной сантехники - жилье в итоге будет полностью готово для комфортной жизни.

Работы по восстановлению домов на улице Олимпийской в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Восстанавливаемый дом на улице Олимпийской в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас в городе идет массовое распределение компенсационного жилья из муниципального жилфонда для мариупольцев, стоящих в квартирной очереди. Распределение проводится в несколько этапов. Несколько сотен жителей уже получили СМС сообщения по списку первых две тысячи ранее бесхозных квартир. Стоит отметить, что часть распределяемых между жителями квартир находится в стадии текущего или еще не начатого ремонта (как, например, квартиры в описанных в репортаже домах по адресу: ул. Олимпийская, 77 и 79). По таким объектам, как заявляет Администрация города, все необходимые работы по доведению до статуса пригодного для проживания будут выполнены в полном объеме.

Работы по восстановлению домов на улице Олимпийской в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Восстанавливаемый дом на улице Олимпийской в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

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