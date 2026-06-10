Демонтажные работы в Новоазовске в парковой зоне вдоль Азовского моря Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во втором по величине приморском городе ДНР - Новоазовске - начались работы по созданию нового облика территории отдыха на городской набережной вдоль улицы Шмидта (в районе городской администрации). Эта локация - от улицы 60 лет СССР до улицы Близнюкова (парк «Бурелом») - стала победителем десятого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Сейчас на участке протяженностью около одного километра демонтированы старые конструкции: лавочки, тротуары, опоры освещения.

Демонтажные работы в Новоазовске в парковой зоне вдоль Азовского моря Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Демонтажные работы в Новоазовске в парковой зоне вдоль Азовского моря Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Большая парковая зона будет разделена на несколько тематических локаций, которые, как подчеркивает глава Новоазовского муниципального округа Василий Овчаров, станут по-настоящему доступными для всех групп населения, включая маломобильных граждан: тренажеры на спортплощадках также будут адаптированы для людей с ограниченными возможностями.

Мы побывали на месте и зафиксировали текущее состояние работ. Особенно интересно будет сравнить, как преобразится эта территория к моменту завершения строительства.

Демонтажные работы в Новоазовске в парковой зоне вдоль Азовского моря Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Демонтажные работы в Новоазовске в парковой зоне вдоль Азовского моря Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В одной из зон появятся комфортные пешеходные прогулочные дорожки с современным покрытием. В другой - спортивные площадки, рассчитанные на разные возрастные группы и уровни подготовки. Особого внимания заслуживает создание специального поля для игры в старинную русскую забаву «городки», первые упоминания о которой относятся к началу XIX века. Суть игры заключается в выбивании фигур из деревянных цилиндров (городков) с помощью биты, стремясь сделать это за минимальное количество бросков.

Демонтажные работы в Новоазовске в парковой зоне вдоль Азовского моря Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кроме того, еще в одной части обновленной зоны отдыха будут созданы современные игровые комплексы для детей.

Уникальность проекту придает морская тематика - с набережной открываются живописные виды на водную гладь, что станет отличительной чертой обновленного пространства.

Завершить строительство, согласно проектной документации, планируется в сентябре 2026 года.

Демонтажные работы в Новоазовске в парковой зоне вдоль Азовского моря Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На данный момент по всей России продолжается Всероссийское голосование за лучшие объекты благоустройства в рамках федерального нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». В соседнем с Новоазовском городе Мариуполе жителям также предстоит выбрать одну из трех локаций: бульвар Богдана Хмельницкого, площадь Ленинского Комсомола или набережную поселка Сартана. Объект, набравший больше всего голосов, ждет дальнейшее капитальное восстановление.

Демонтажные работы в Новоазовске в парковой зоне вдоль Азовского моря Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проект школьника из Донецка по восстановлению Петровского района войдет в Народную программу «Единой России»

В Петровском районе Донецка планируют создать единое пространство на месте разрушенных зданий (подробнее)