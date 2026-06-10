Проект школьника из Донецка по восстановлению Петровского района войдет в Народную программу «Единой России». Фото: ЕР ДНР

14-летний дончанин Лука Капранов, воспитанник кружка «Юные этнографы» при Республиканском центре туризма и краеведения, стал участником масштабного проекта «Россия - 2030 глазами детей». Эта инициатива реализуется при активной поддержке Донецкого отделения партии «Единая Россия», общественного движения «Донецкая Республика» и благотворительного фонда «Мы рядом». Под руководством опытных наставников и кураторов проекта юный исследователь представил свое видение того, как должен преобразиться его родной край к концу десятилетия.

В Петровском районе Донецка планируют создать единое пространство на месте разрушенных зданий. Фото ЕР ДНР

Центральной темой работы Луки стало возрождение Петровского района Донецка. По мнению подростка, восстановление разрушенных зданий - это не просто строительный процесс, а важнейший шаг к возвращению веры в мирное будущее для всех жителей района. Лука уверен, что на месте руин должны появиться современные пространства, которые наполнят город новой энергией и дадут людям надежду на благополучную жизнь.

В Петровском районе Донецка планируют создать единое пространство на месте разрушенных зданий. Фото ЕР ДНР

Он разработал конкретный план преобразования городской среды. Его инициатива включает строительство новой школы с инновационными классами и собственным музеем, переоборудование бывшей столовой в современный спортивный комплекс, а также создание на базе Дворца культуры центра дополнительного образования. Важной частью концепции является обустройство парка отдыха, который вновь должен стать любимым местом для семейных прогулок.

В Петровском районе Донецка планируют создать единое пространство на месте разрушенных зданий. Фото ЕР ДНР

- Я предлагаю создать единое пространство: на месте разрушенной школы - новую школу с современными классами и музеем, спорткомплекс – на месте столовой, центр дополнительного образования - во Дворце культуры и парк отдыха, где снова будут гулять семьи, - сказал Лука.

В Петровском районе Донецка планируют создать единое пространство на месте разрушенных зданий. Фото ЕР ДНР

Проект «Россия - 2030 глазами детей» служит уникальной платформой, позволяющей подрастающему поколению ДНР принимать непосредственное участие в формировании будущего своего региона. Все предложения ребят, включая идеи Луки Капранова, будут переданы в Москву для формирования народной программы «Единой России».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чертков: Ситуация с топливом в ДНР сложная, но находится под контролем властей

Премьер-министр ДНР рассказал о логистических сложностях и ценах на топливо в регионе (подробнее)