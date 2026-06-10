Чертков: Ситуация с топливом в ДНР сложная, но находится под контролем властей

Чертков заявил, что ситуация с топливом в ДНР сложная, но находится под контролем властей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Премьер-министр ДНР Андрей Чертков охарактеризовал ситуацию с топливообеспечением в Республике как сложную, но находящуюся под контролем властей. Основными факторами дефицита стали сохраняющийся ажиотажный спрос внутри региона и активный закуп горючего жителями соседних областей. В связи с этим крупные поставщики вынуждены ограничивать время продажи топлива за наличный расчет. На данный момент свободная реализация на АЗС зачастую доступна лишь в течение нескольких часов в день.

Для обеспечения бесперебойной работы жизненно важных систем региона в ДНР применяется практика распределения топлива по талонам. Это необходимо для выполнения приоритетной задачи, поставленной Главой Республики: гарантировать выход на линии общественного транспорта, а также работу машин скорой помощи, аварийных и коммунальных служб. Андрей Чертков подчеркнул, что снабжение спецтранспорта ресурсами для жизнеобеспечения городов является безусловным приоритетом.

Он также затронул вопрос ценообразования и спекуляций на рынке. В ряде районов, особенно на юге Республики, зафиксированы случаи перепродажи бензина частными лицами с наценкой до 20 рублей за литр. Разницу в стоимости топлива на различных АЗС премьер-министр объяснил отсутствием у независимых сетей доступа к государственному демпферному механизму, который позволяет крупным федеральным компаниям удерживать низкие цены. Кроме того, на конечную стоимость значительно влияют возросшие затраты на логистику и риски при доставке.

Несмотря на текущие трудности, ситуация постепенно стабилизируется благодаря мерам государственного регулирования и мониторингу работы автозаправочных станций. Власти продолжают работу над увеличением объемов поставок, чтобы полностью удовлетворить потребности населения.

- Сегодня ситуация не критичная. Она тяжелая, но контролируемая. Будем и дальше информировать жителей о происходящем на топливном рынке, - заключил премьер-министр.

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