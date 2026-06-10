Как в ДНР развивают транспортную инфраструктуру

Глава Минтранса ДНР рассказал, как в Республике развивают транспортную инфраструктуру. Фото: ТГ/Бондаренко

На оперативном совещании под руководством Главы ДНР Дениса Пушилина министр транспорта Республики Александр Бондаренко рассказал о развитии транспортной инфраструктуры и повышении качества транспортного обслуживания в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

– Ежедневно на линию выходит в среднем 1355 единиц подвижного состава общественного транспорта, из них 438 единиц – новые. Количество муниципальных маршрутов выросло с 325 до 384, межмуниципальных – с 55 до 116. Регулярным общественным транспортом охвачено 65,22 % населенных пунктов ДНР, – говорит Бондаренко. – Продолжается организация транспортного сообщения по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, в том числе на освобожденных территориях. В мае запущены два новых маршрута в Старобешевском муниципальном округе. На межмуниципальном маршруте № 6 «Харцызск – Зугрэс – Троицко-Харцызск – Иловайск» организованы дополнительные рейсы, увеличено количество рейсов по наиболее востребованным маршрутам в городе Торезе.

В ДНР развивают пассажирские перевозки. Фото: Минтранс ДНР

Министр добавил, что также ведется работа по интеграции с автостанциями Ростова, Брянска и Тулы.

– Будем работать по поручению Дениса Владимировича над механизмом организации выделенных полос движения для общественного транспорта на ключевых развязках крупнейших агломераций. Такая необходимость может возникнуть в будущем в связи с застройкой наших городов и увеличением транспортных потоков, – рассказал Бондаренко.

Отдельно он обратил внимание на восстановление дорог в регионе.

В ДНР продолжается восстановление дорог. Фото: Минтранс ДНР

В ДНР продолжается восстановление дорог. Фото: Минтранс ДНР

– В планах текущего года восстановить порядка 880 км автомобильных дорог Республики. На сегодня уже восстановлено свыше 145 км. Продолжается реализация Программы комплексного обустройства дорог, в которую входит, в том числе, установка опор освещения основных трасс. Прорабатывается привлечение дополнительного финансирования из федерального бюджета на ремонт улично-дорожной сети агломераций, – рассказал министр транспорта ДНР.

Бондаренко подчеркнул, что специалисты Минтранса работают над тем, чтобы сделать дорожно-транспортную систему ДНР более эффективной и доступной для всех жителей.

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