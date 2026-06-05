Что построят в ДНР благодаря новым подписанным соглашениям на ПМЭФ-2026

Денис Пушилин заключил несколько соглашений, которые важны для строительной отрасли ДНР. Фото: ТГ/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на Петербургском международном экономическом форуме подписали еще три соглашения, которые направлены на реализацию масштабных строительных проектов в регионе.

- По-прежнему строительная отрасль у нас в приоритете. Конечно же, наша одна из основных задач использовать те возможности, которые предоставлены нашим Президентом. Это в том числе льготная ипотека и другие меры поддержки для застройщиков, - говорит Пушилин.

Денис Пушилин заключил несколько соглашений, которые важны для строительной отрасли ДНР. Фото: ТГ/Пушилин

Он подписал соглашение с ГК «Точно», который планирует возвести жилой квартал на участке 86 гектаров в Мариуполе.

- У нас большой опыт реализации таких больших и комплексных проектов. Для нас заход в Донецкую Народную Республику – это хороший шанс показать себя. Проект большой – 80 с лишним гектаров. Планируем строительство там и жилья, и социальной инфраструктуры, и парков, и набережной. Впереди предстоит большая работа, - рассказала учредитель ГК «Точно» Николай Амосов.

Следующее соглашение Глава ДНР подписал с компанией «Бизнес – Недвижимость», которая специализируется на технологиях деревяного домостроения.

- Нас интересуют ИЖС, в данном случае CLT-панели. Уже проверено, уже опробовано, комфортно. Рассчитываем, что в нашем регионе тоже появятся такие поселки. Для нас это важно, потому что это вопрос напрямую связан с демографией, который тоже лежит в центре внимания. Поэтому рассчитываем на сотрудничество и рассчитываем, что у нас все получится, - рассказал Пушилин.

Денис Пушилин заключил несколько соглашений, которые важны для строительной отрасли ДНР. Фото: Сайт Главы ДНР

Денис Пушилин заключил несколько соглашений, которые важны для строительной отрасли ДНР. Фото: ТГ/Пушилин

А третье соглашение подписано с девелопером «Доминанта», который построит пять больших складских логистических комплексов на территории Республики. Это позволит системно подойти к созданию современной логистической инфраструктуры и насытить рынок, так как товары и материалы станут доступнее.

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