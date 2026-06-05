В ДНР планируют построить фарфоровый завод. Фото (архив): Правительство ДНР

В кулуарах Петербургского международного экономического форума Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков обратился к инвесторам с предложением запустить в Республике современные производства по глубокой переработке белой глины. На сегодняшний день этот ресурс в основном экспортируется за пределы региона в виде сырья. Власти ДНР стремятся изменить эту модель и готовы оказать бизнесу существенную финансовую поддержку, выделив на софинансирование перспективных проектов до одного миллиарда рублей.

Премьер-министр ДНР сообщил ТАСС, что переход от сырьевого экспорта к выпуску готовой продукции с высокой добавленной стоимостью является стратегическим приоритетом для экономики региона. Вместо простой продажи ресурсов Республика должна самостоятельно производить востребованные конечные товары. В качестве наиболее перспективных направлений Чертков назвал строительство заводов по выпуску фарфоровых изделий, плитки и санитарного фаянса (сантехники).

Чертков добавил, что добываемую в ДНР белую глину можно использовать для производства санфаянса и плитки - многие предприятия уже так и делают. Вопрос сейчас в готовности инвесторов строить новые заводы для выпуска готовой продукции. Это высокотехнологичное производство.

Ранее сообщалось, что ГК «ЮгСтройИнвест» планирует возвести более 100 тысяч квадратных метров жилья в Донецке. Соответствующее стратегическое соглашение, направленное на развитие жилищного строительства и сопутствующей инфраструктуры в Донецке и Макеевке, было подписано на ПМЭФ. Свои подписи под документом поставили Глава ДНР Денис Пушилин и генеральный директор девелопера Юрий Иванов. Общий объем инвестиций в проект превысит 100 миллиардов рублей.

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