Парфюмерный конструктор из ДНР покорил посетителей ПМЭФ-2026. Фото: Корпорация развития Донбасса

Делегация из Донецкой Народной Республики продолжает принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме. На этой площадке регион заключает новые соглашения, представляет свой потенциал. Но и среди этого есть необычные и любопытные разработки. Одна из таких – парфюмерный конструктор.

- Гости ПМЭФ-2026 могут собрать индивидуальный парфюм, отталкиваясь от своих предпочтений. Посетителям экспозиции ДНР предложены две основы с угольными, металлическими и терпкими травяными нотами в разных пропорциях, - рассказали в Корпорации развития Донбасса.

Парфюмерный конструктор из ДНР покорил посетителей ПМЭФ-2026. Фото: Корпорация развития Донбасса

Такой интерактив позволяет посетителям форума прочувствовать ароматы, которые символизируют Донбасс. «Цветочная акация», «Город роз», «Знойные подсолнухи», «Дымные терриконы» и «Высокое небо»: названия ингредиентов, которыми можно усовершенствовать уже подготовленную композицию.

- Парфюмеры на стенде отмечают, что более сотни гостей форума уже не только ознакомились с представленными ароматами, но и смогли сконструировать для себя уникальный запах с нотами нашего региона, - добавили в Корпорации.

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