ДНР заключила первые соглашения на ПМЭФ-2026. Фото: Сайт Главы ДНР

Донецкая Народная Республика принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. И в первый день его работы Глава ДНР Денис Пушилин подписал три важных соглашения.

Глава ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ-2026. Фото: Сайт Главы ДНР

Первый документ предусматривает, что в Республику на постоянное место жительства приходит хоккейная команда «Красная Машина».

- Все, что важно для развития массового вида спорта. Все, что полезно для наших детей. Конечно же, все это воспринимается в регионе просто на отлично. Развитие хоккея в Донецкой Народной Республики, я думаю, будет поставлено на новые рельсы. Самое время начать его возрождение, потому что есть такой запрос от жителей, - рассказал Пушилин.

Соответствующий документ руководитель региона подписал с первым вице-президентом Федерации хоккея России, основателем детско-юношеской академии «Красная машина юниор» Романом Ротенбергом.

ДНР заключила первые соглашения на ПМЭФ-2026. Фото: Сайт Главы ДНР

- Все, кто хочет выйти во двор. Выходим, играем. Мы постараемся обеспечить экипировкой. Те, кто хочет заниматься уже более профессионально, для них мы создаем академию. Это тоже в наших планах, - рассказал Ротенберг.

Второй документ посвящен реализации проекта «Донбасс. Смыслы. Люди». Пушилин подписал соглашение с управляющим партнером «Восток Медиа» Алексеем Митрюшиным.

- Это внедрение системы общественной коммуникации в городскую среду, чтобы показать настоящий Донбасс: его героев, достижения, культурный код и устремленность в будущее, - рассказал Пушилин.

ДНР заключила первые соглашения на ПМЭФ-2026. Фото: Сайт Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ-2026. Фото: Сайт Главы ДНР

А еще на ПМЭФ-2026 Глава ДНР подписал соглашения с акционерным банком «Россия» и «Миранда-Медиа», которое предусматривает создание телекоммуникационной инфраструктуры, строительство новых базовых станций. Это позволит улучшить связь и доступность государственных сервисов для жителей региона.

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