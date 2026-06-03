ДНР участвует в Петербургском международном экономическом форуме. Фото: t.me/krd_dnr

Делегация ДНР участвует в главном экономическом форуме страны с уникальным стендом, демонстрирующим инвестиционный потенциал региона. Об этом сообщили в Корпорации развития Донбасса.

ДНР участвует в Петербургском международном экономическом форуме. Фото: t.me/krd_dnr

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Там отметили, что в культурной столице России стартовал XXIX Петербургский международный экономический форум. Это крупнейшая мировая площадка, где обсуждаются вопросы экономического развития и международного сотрудничества. В этом году в форуме участвуют 20 тысяч человек из более чем 130 стран мира.

ДНР участвует в Петербургском международном экономическом форуме. Фото: t.me/krd_dnr

Делегацию ДНР возглавляет глава региона Денис Пушилин. На стенде, организованном Корпорацией развития Донбасса, показан инвестиционный потенциал Республики и перспективы сотрудничества с ней в различных отраслях.

ДНР участвует в Петербургском международном экономическом форуме. Фото: t.me/krd_dnr

Центральным элементом стенда является мультимедийный шар - инновационное решение, которое позволяет посетителям форума погрузиться в многогранный мир региона. Благодаря этому устройству гости знакомятся с промышленностью, историей, природными богатствами, культурой, архитектурой, спортом и молодежной политикой ДНР.

ДНР участвует в Петербургском международном экономическом форуме. Фото: t.me/krd_dnr

Интерактивная тач-панель предоставляет дополнительные возможности для изучения инвестиционных возможностей Республики. На ней размещены разделы «Путь инвестора», информация о мерах государственной поддержки, интерактивная карта региона и раздел «Карта жителя ДНР».

ДНР участвует в Петербургском международном экономическом форуме. Фото: t.me/krd_dnr

Стенд украшают миниатюрные копии главных символов Донбасса: монумента «Твоим освободителям, Донбасс!», скульптуры «Слава шахтерскому труду», памятников Сталеварам и Энергетикам, мемориала «Саур-Могила» и памятника Джону Юзу.

Рядом организована фотозона, где можно сделать памятные снимки.

- Донбасс открыт для партнерства, уверенно заявляет о себе на международной арене и готов к реализации масштабных экономических проектов! - заявили в Корпорации развития Донбасса.

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