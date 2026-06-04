В Донецке построят более 100 тысяч квадратных метров жилья Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

ГК «ЮгСтройИнвест» планирует возвести более 100 тысяч квадратных метров жилья в Донецке. Соответствующее стратегическое соглашение, направленное на развитие жилищного строительства и сопутствующей инфраструктуры в Донецке и Макеевке, было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Свои подписи под документом поставили Глава ДНР Денис Пушилин и генеральный директор девелопера Юрий Иванов. Общий объем инвестиций в проект превысит 100 миллиардов рублей. Об этом ТАСС сообщили в компании по итогам соглашения.

- Только в Донецке ГК «ЮгСтройИнвест» планирует возвести более 100 тысяч квадратных метров современного жилья, - сказали в компании.

Для ГК «ЮгСтройИнвест» работа в Донецкой Народной Республике является продолжением успешного опыта. В 2023 году застройщик стал первопроходцем, начав возведение жилых домов в Мариуполе и оперативно передав ключи первым новоселам. К настоящему моменту компания уже ввела в эксплуатацию в регионе 76 тысяч квадратных метров жилой площади, а до конца текущего 2026 года намерена сдать еще свыше 102 тысяч квадратных метров недвижимости.

Новый этап сотрудничества стал возможен благодаря созданию в Республике благоприятного инвестиционного климата. Как подчеркнул руководитель компании Юрий Иванов, в ДНР сейчас действуют уникальные для строительного сектора преференции - режим свободной экономической зоны (СЭЗ), а также запущенная по поручению Президента России программа льготной ипотеки под 2% годовых.

Ранее сообщалось, что Донецкая Народная Республика принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. И в первый день его работы Глава ДНР Денис Пушилин подписал три важных соглашения.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР выстроят систему информирования по алгоритмам получения полисов ОМС

Жителям ДНР помогут быстрее оформить полисы ОМС и прикрепиться к поликлиникам (подробнее)